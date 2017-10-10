شناسایی ۹۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح صبح سه شنبه با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس با تشریح اقدامات این نهاد انقلابی با بیان اینکه همکاری و تعامل بسیار خوبی با دولت داریم، گفت: ۹۷ تا ۱۰۰ درصد اعتبارات به کمیته امداد اختصاص یافته و توانسته ایم ۱۰۰ درصد وام های بانکی را نیز جذب کنیم.

وی همچنین با اشاره به افزایش کمک های مردمی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول سال ۹۶ کمک های مردمی به کمیته امداد ۲۰ درصد افزایش یافته است و از ۱۷۰۰ میلیارد پیش بینی ما در خصوص کمک های مردمی در در سال ۹۶ تا ابتدای امسال حدود ۷۸۰ میلیارد تومان محقق شده است.

فتاح همچینن اقدام نمایندگان در جریان بودجه ۹۶ برای افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از محل حذف یارانه پردرآمدها را کاری کارستان و انقلابی عنوان کرد و افزود: با اقداماتی که در راستای توانمندسازی افراد تحت پوشش قرار داده ایم در سال گذشته توانستیم ۱۰ درصد از جمعیت مددجویان را کاهش دهیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اعطای وام خود اشتغالی به مدد جویان کمیته امداد گفت: سال گذشته مصوبه مجلس هزار میلیارد تومان بود که ما ۱۱۰۰ میلیارد تومان وام خود اشتغالی پرداخت کردیم که امسال نیز با عنایت نمایندگان به کمیته امداد این مبلغ به بیش از دو برابر و به عدد ۲۱۰۰ رسیده است و پیش بینی می شود که امسال بتوانیم بین ۱۴۰ هزار تا ۱۷۰ هزار فقره وام خوداشتغالی پرداخت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با بیمه تامین اجتماعی ۲۵۰ هزار خانوار اقدام کرده ایم گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار نفر یک سوم حقوق بازنشستگی را دریافت می کنند در حالی که وضعیت مطلوب برای ما این است که این افراد مستمری بگیر تامین اجتماعی شوند.

فتاح با بیان اینکه با اعطای وام خود اشتغالی نمی توانیم افراد را از فهرست تحت پوشش کمیته امداد خارج کرد گفت: خروج از فهرست افراد تحت پوشش باید شامل کسانی شود که به لحاظ اقتصادی توانمند شده و به خود اتکایی و خودکفایی مالی می رسند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در ادامه با تاکید براینکه نگاه ما در کمیته امداد، نگاه فرهنگی است، گفت: از نگاه ما مددجویان کمیته امداد عزیز و توانمند هستند و امسال در کنکور سراسر ۱۵۰ نفر از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد موفق به کسب رتبه کمتر از ۱۰۰۰ شدند.

وی افزود: در حال حاضر هزینه تحصیل ۳۳۰ هزار دانش آموز و ۷۲ هزار دانشجوی تحت پوشش برعهده کمیته امداد است به طوری که در اول مهر امسال برای دانش آموزان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای تهیه نوشت افزار در اختیار آن ها قرار گرفت همچنین متوسط شهریه هر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی ۱.۵ میلیون تومان برآورد می شود که از سوی کمیته امداد پرداخت می شود.

فتاح با بیان اینکه بیشترین جمعیت تحت پوشش کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار با حدود یک میلیون نفر تشکیل می دهند، گفت: همچنین یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر افراد سالمند و روستایی و۱۷۵ هزار یتیم تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند که به طور متوسط هر یتیم با توجه به شرایط خانوادگی خود ۵ حامی مردمی دارد و متوسط ۱۴۰ هزار تومان از سوی حامیان خود دریافت می کند.

وی افزود: در طرح محسنین که در ماه مبارک رمضان اجرا شد، ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده که ۳۰۰ هزار نفر جذب شدند که این افتخار برای نظام اسلامی است که مردم آن انسان دوست و خیرخواه هستند و از ۱۷۰۰ میلیارد کمک مردمی ۴۰۰ میلیارد تومان مختص به طرح محسنین و اکرام ایتام بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به آسیب های اجتماعی و تحت پوشش قرار گرفتن خانواده های آسیب دیده از سوی این نهاد حمایتی گفت: در حال حاضر ۳۵ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند که سرپرست این خانواده ها در زندان به سر می برند.

وی همچنین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آن ها اعتیاد به موادمخدر دارد را ۴۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: متاسفانه شاهد دست برد زدن به صندوق های صدقه از سوی معتادان در شهرها به ویژه تهران هستیم که این مشکل را با جمع آوری صندوق های قدیمی و الکترونیکی کردن پرداخت صدقات حل کرده ایم.

فتاح در ادامه با اشاره به اینکه مسئله ازدواج به مشکلی برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تبدیل شده است گفت: متاسفانه خانواده ها به خانواده هایی که تحت پوشش این نهاد هستند و به دلیل فقری که دارند، دختر نمی دهند و پسران آن ها نیز به دلیل بیکاری و عدم در آمد مناسب در خواستگاری ها با جواب منفی مواجه می شوند که همین مسئله سن ازدواج را در این خانواده ها افزایش داده است این در حالی است که یکی از سیاست های ما کمک به مددجویان برای ازدواج است و سال گذشته ۹۰ هزار جهیزیه برای زوج های تحت پوشش تهیه شد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر ازدواج مجدد زنان سر پرست خانواری است که یا از همسر خود طلاق گرفته اند و یا همسر آن ها فوت کرده است که در این زمینه باید فرهنگ سازی شود تا این زنان که اغلب دارای فرزند هستند آسیب کمتری دیده و بتوانند مجددا ازدواج کرده و هزینه خانواده آن ها بر عهده همسران شان باشد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین با اشاره به تاسیس صندوق قرض الحسنه کمیته امداد تحت عنوان ولایت در کشور گفت: تاسیس این صندوق به دلیل عدم پرداخت وام های خرد از یک تا ۵ میلیون تومان از سوی بانک ها صورت گرفت که این صندوق تا سقف ۵ میلیون تومان بدون ضامن تسهیلات مورد نیاز را در اختیار ممدجویان قرار می دهد.

وی تاکید کرد: برای این بانک با توجه به صرفه جویی در هزینه ها شعبه ای دایر نشده است و تمام کارهای آن به صورت الکترونیکی و از طریق اینترنت انجام می شود.

فتاح همچنین با اشاره به کمک کمیته امداد به کودکان کمتر از ۶ سال تحت پوشش گفت: ۹۰ هزار کودک دارای سوء تغذیه شناسایی شده و برای تغذیه آن ها مبلغ ۷۰ هزار تومان به صورت ماهانه واریز می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی کمیته امداد گفت: امسال ۱۵۰ هزار نفر به سفر زیارتی مشهد مقدس و ۵۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و با هزینه این نهاد به سفر عتبات عالیات اعزام می شوند.

فتاح در پایان تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی دهیم کمیته امداد در مسائل سیاسی دخالت کند و این موضوع را در انتخابات اخیر ثابت کردیم چرا که بالاترین وظیفه خود را حل کردن مشکلات مددجویان کمیته امداد می دانیم.

در ادامه تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی مسائل و مشکلات حوزه های انتخابیه خود در رابطه با کمیته امداد و همچنین برنامه ها و سیاست های آینده این نهاد را با فتاح در میان گذاشتند.