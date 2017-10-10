به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای بهداشت و درمان، افزود: شهرستان دندی به لحاظ کارگری بودن منطقه، بعد مسافت تا مرکز استان زنجان و افزایش بیمه شدگان در مرز سطح بندی ایجاد درمانگاه قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در سال ۹۱ بیمه شدگان شهرستان دندی ۱۳هزار و ۵۰۰ نفر بود و مجوز سازمان برای ایجاد درمانگاه در قالب سطح بندی ۲۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی است که در حال حاضر بیمه شدگان منطقه دندی و ماه نشان به بیش از ۱۸ هزار و ۳۸۵ نفر یعنی مرز ایجاد درمانگاه رسیده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان در خصوص ایجاد درمانگاه و رفع مشکلات درمانی مردم در شهرستان دندی گفت: در دولت تدبیر و امید گامهای بلندی در همه زمینه ها بویژه حوزه سلامت و درمان مردم در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم صورت گرفته است.

محمدی تاکید کرد: زمین رایگان برای ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در دندی اختصاص یافت.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۲۳ هزار نفر در مراکز درمانی تامین‌اجتماعی بستری شدند و ۱۱ هزار نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند و ۷ هزار نوزاد در بیمارستان امام حسین (ع) متولد شدند و استقبال از زایمان در آب هم بسیار خوب بوده است و روبه رشد است.

وی افزود: طی سال گذشته ۷۵ هزار سالمند در قالب طرح تکریم سالمندان بدون نوبت ویزیت شدند و در حوزه تجهیزات نیز ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تجهیزات و تا سقف ۹.۵ میلیارد تومان دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی استان زنجان خریداری شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان از احداث درمانگاه در شهرهای صائین قلعه و هیدج تا پایان امسال خبر داد و افزود: صدور کارت الکترونیکی سلامت و پیگیری نسخه الکترونیک برای مراکز خارج از مراکز درمانی در دستور کاراین سازمان قرار دارد.