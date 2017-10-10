اجرای پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی از آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، علیرضا نیکزاد با اعلام این خبر افزود: این تست دارای ۲۶۰ سوال است که ۲۸ آیتم در این تست مورد سنجش قرار می گیرد.

به گفته وی در این طرح ۱۴ آیتم در مورد ویژگی های شخصیتی و ۱۴ آیتم در مورد اختلال است.

رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هدف از اجرای این طرح را شناسایی دانشجویانی عنوان کرد که دچار اختلال بوده و نیازمند مشاوره هستند.

وی افزود: پس از شناسایی این افراد به مرکز مشاوره معرفی می شوند و خدمات مشاوره ای به این دانشجویان ارائه می شود.

نیکزاد اظهار داشت:این طرح از ابتدای آبان آغاز شده و تا اواخر بهمن ماه سال ۹۶ پیگیری می شود.