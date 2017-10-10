  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

اجرای پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی از آبان

اجرای پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی از آبان

رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:طبق دستورالعمل وزارت بهداشت تست سلامت روان عمومی اوایل آبان ماه ویژه دانشجویان ورودی جدید اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، علیرضا نیکزاد با اعلام این خبر افزود: این تست دارای ۲۶۰ سوال است که ۲۸ آیتم در این تست مورد سنجش قرار می گیرد.

به گفته وی در این طرح ۱۴ آیتم در مورد ویژگی های شخصیتی و ۱۴ آیتم در مورد اختلال است.

رئیس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی هدف از اجرای این طرح را شناسایی دانشجویانی عنوان کرد که دچار اختلال بوده و نیازمند مشاوره هستند.

وی افزود: پس از شناسایی این افراد به مرکز مشاوره معرفی می شوند و خدمات مشاوره ای به این دانشجویان ارائه می شود.

نیکزاد اظهار داشت:این طرح از ابتدای آبان آغاز شده و تا اواخر بهمن ماه سال ۹۶ پیگیری می شود.

کد مطلب 4110133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها