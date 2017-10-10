یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید قاسم میرفضلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی در مشهد خبر داد و اظهار کرد: یادواره شهدا با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری و مقامات استانی بیستم مهرماه جاری در سالن همایش های مجتمع فرهنگی آیه‌ها همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه کار شناسایی این شهدا از سال ۸۹ آغاز شده است افزود: در دوره های گذشته یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی، یادواره ۳۱۳ شهید خراسان بزرگ و ۱۵ مهر ماه سال ۹۵ برای نیز برای ۵۵۵ شهید برگزار شده بود.

دبیر سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی تاکید کرد: دشمن امروز به دنبال راه اندازی جنگ نرم است اما باید بداند ما مردان و زنانی غیرتمند حسینی و فاطمی تبار داریم و به فضل الهی طعمه دشمن نخواهیم شد.

وی ادامه داد: جنگ ما جنگ حق علیه باطل است و به فرموده امام راحل(ره) تمامی ابر قدرت ها را شکست دادیم و این پیروزی را مدیون شهدا هستیم.

میرفضلی با اشاره به برنامه های این یادواره گفت: در این مراسم سه هزار نفر حضور خواهند داشت که از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ نفر از مشهد و مابقی از شهرستان های خراسان رضوی هستند.

وی افزود: سخنرانان این یادواره، سردار رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه در زمان جنگ است و افرادی همچون سردار قاآنی و سردار قالیباف نیز حضور خواهند داشت.

دبیر سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی با بیان اینکه کار مستندسازی شهدا با همکاری خانواده‌ها و همرزمان آن‌ها در حال انجام است ابراز کرد: بخشی از آن به اتمام رسیده و بخشی دیگر هم در حال اجرا است و عقیده ما براین است که سیره شهدای والا مقام در همه زمان ها و مکان ها جاری و ساری باشد.

وی تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و ۴۰۰ شهید والامقام تدارکات و پشتیبانی، خراسان رضوی با ۶۰۰ شهید بالاترین آمار را دارد.