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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

به میزبانی مشهد

یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی برگزار می شود

یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد- دبیر سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی از برگزاری این یادواره در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید قاسم میرفضلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی در مشهد خبر داد و اظهار کرد: یادواره شهدا با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری و مقامات استانی بیستم مهرماه جاری در سالن همایش های مجتمع فرهنگی آیه‌ها همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می شود. 

وی با اشاره به اینکه کار شناسایی این شهدا از سال ۸۹ آغاز شده است افزود: در دوره های گذشته یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی، یادواره ۳۱۳ شهید خراسان بزرگ و ۱۵ مهر ماه سال ۹۵ برای نیز برای ۵۵۵ شهید برگزار شده بود. 

دبیر سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی تاکید کرد: دشمن امروز به دنبال راه اندازی جنگ نرم است اما باید بداند ما مردان و زنانی غیرتمند حسینی و فاطمی تبار داریم و به فضل الهی طعمه دشمن نخواهیم شد. 

وی ادامه داد: جنگ ما جنگ حق علیه باطل است و به فرموده امام راحل(ره) تمامی ابر قدرت ها را شکست دادیم و این پیروزی را مدیون شهدا هستیم. 

میرفضلی با اشاره به برنامه های این یادواره گفت: در این مراسم سه هزار نفر حضور خواهند داشت که از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ نفر از مشهد و مابقی از شهرستان های خراسان رضوی هستند. 

وی افزود: سخنرانان این یادواره، سردار رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه در زمان جنگ است و افرادی همچون سردار قاآنی و سردار قالیباف نیز حضور خواهند داشت. 

دبیر سومین یادواره ۶۰۰ شهید تدارکات و پشتیبانی خراسان رضوی با بیان اینکه کار مستندسازی شهدا با همکاری خانواده‌ها و همرزمان آن‌ها در حال انجام است ابراز کرد: بخشی از آن به اتمام رسیده و بخشی دیگر هم در حال اجرا است و عقیده ما براین است که سیره شهدای والا مقام در همه زمان ها و مکان ها جاری و ساری باشد. 

وی تصریح کرد: از مجموع چهار هزار و ۴۰۰ شهید والامقام تدارکات و پشتیبانی، خراسان رضوی با ۶۰۰ شهید بالاترین آمار را دارد.

کد مطلب 4110136

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