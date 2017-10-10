آموزش ۵ هزار دانش آموز مناطق روستایی و حاشیه راه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاد امروز در همایش بزرگ راهوران محله و همیاران پلیس اظهار داشت: سالت پلیس راهنمایی و رانندگی یک رسالت مقدس و آن هم در راستای حفظ نظم و امنیت تردد، و پیشگیری از تصادفات رانندگی و تلفات انسانی است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مردمی بر اساس برنامه های سیاست مشارکتی ، نقش مهمی در افزایش توان نظارت و کنترل تخلفات رانندگی به عنوان اصلی ترین عامل مرگ و میر در تصادفات ، نقش مهم و اثرگذاری خواهد داشت.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام یادآور شد: دهیاران روستاها به عنوان راهوران محله ، همیار پلیس راه استان در انجام مأموریت ها هستند.

وی با بیان اینکه دهیاران ، مدیریت اداری و اجتماعی بخش عظیمی از جمعیت استان را بر عهد دارند، خاطرنشان کرد : دهیاران، می توانند در تمام موضوعات انتظامی و اجتماعی و ایفای رسالت خطیر خود، پلیس را همراهی کنند.

سرهنگ همتی زاده با بیان اینکه ۱۸۴ راهور محله در استان آموزش و به کار گیری کرده ایم ، گفت: دو هدف طرح تشکیل راهوران محله ، یکی کاهش تلفات جانی ،خسارات مالی در جاده های روستایی و دیگری نیز افزایش سطح آگاهی های عمومی در زمینه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است.

وی یادآور شد: توجیه رانندگان روستا با هدف کنترل تخلفات حادثه ساز، انجام کارهای فرهنگی و آموزشی و ترویج فرهنگ صحیح ترافیک،مدیریت و رسیدگی به تصادفات در مواقع اضطراری و خاص از وظایف مهمی است که برای راهوران محله پیش بینی شده است.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام تصریح کرد: در ۶ ماهه اول سال جاری خوشبختانه با فعالیت ها و تلاش های انجام شده و همکاری و همیاری راهوران محله و دستگاههای مرتبط، شاهد کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات انسانی در راه های روستایی بوده ایم.

سرهنگ همتی زاد در پایان اقدامات ایمن سازی اشاره کرد و گفت: توزیع یک هزار کلاه ایمنی رایگان در روستاهای مختلف، آموزش حدود ۵ هزار دانش آموز در مناطق روستایی و حاشیه راه، اجرای طرح ایمن سازی عابران پیاده در روستاها برای یک هزار و ۲۰۰ نفر، اجرای طرح ایمن سازی تردد وسایل نقلیه کشاورزی در ۱۰ روستای هدف از مهمترین اقدامات در این راستا بوده است.