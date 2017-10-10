حضور فعال در فضای مجازی لازمه مقابله با هجمه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم سه شنبه در چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی و در بازدید از مرکز پلیس فتای نیروی انتظامی استان با اشاره به این مساله، تاکید کرد: پلیس فتا در سالمسازی فضای مجازی نیز نقش بسزایی دارد و می تواند با تلاشهای شبانه روزی خود آرامش را در بین خانواده ها به ارمغان بیاورد.

امام جمعه تبریز در مورد جلوگیری از فعالیت در فضای مجازی هم بااشاره به تهدیداتی که در این فضا وجود دارد، تصریح کرد: نمی توان تنها به این خاطر فضای مجازی را تعطیل کرد بلکه باید در این فضا حضور فعال و بیشتری داشته باشیم تا از اثرات حضور اقلیت ها کاسته شود.

وی افزود: امروز با توجه به اهمیتی که مقام معظم رهبری به فضای مجازی می دهند ما باید به صورت فعال حضور پیدا کنیم و این حضور باید حضوری اثر گذار باشد و پلیس فتا نیز باید ارتباط خود را با اساتید حوزه های علمیه و اساتید دانشگاه بیشتر کند تا بتواند به همه شبهات مردم در این فضا پاسخگو باشد.

حجت الاسلام آل هاشم فضای امروز را هم فرصتی طلایی و هم تهدید عنوان کرد و اظهار داشت: باید این تهدیدهای دشمنان را شناسایی کرده و آنها را به فرصت تبدیل کنیم و در این میان قانونمندی گاهی نیازمند بالا بردن بینش و فرهنگ عمومی مردم است مخصوصا آنچه امروزدر فضای مجازی مهم است و مسئولین وظیفه دارند در ارتباط با جو حاکم در این فضا تلاش بیشتری انجام دهند بحث تهاجم فرهنگی دشمن است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در تهاجم فرهنگی دشمن به مغزها، باورها و فرهنگ ها می تازد و در این راستا وظیفه همگی ما است که با اندیشه های وارداتی مقابله کنیم و نیروی انتظامی نیز وظیفه دارد با مظاهر تهاجم فرهنگی در شرایط کنونی برخورد شدیدی داشته باشد و مبارزه با مواد مخدر نمونه بارزی از مبارزه با تهاجم فرهنگی است و در این خصوص بحث پیشگیری خیلی مهم است و پیشنهاد می دهیم که پلیس با صدا و سیما تعامل بیشتری داشته باشد تا مردم در جریان این توطئه دشمنان قرار بگیرند.