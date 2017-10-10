روز نکوداشت زاینده رود در سالن اداره راه و شهرسازی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز نکوداشت زاینده رود امروز با همراهی شورای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی استان اصفهان، انجمن همبستگی خانواده معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان، جامعه مداحان و مرثیه سرایان و تعدادی از نهادها و تشکلهای دیگر برگزار می شود.

این مراسم با مجوز فرمانداری اصفهان توسط جمعیت امید دوست داران زاینده رود از ساعت ۱۷ در سالن شهید دادمان اداره کل راه و شهرسازی واقع در خیابان سعادت آباد، چهار راه فرایبورگ برگزار خواهد شد.

مجمع اصناف و بازاریان اصفهان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، انجمن دوست داران میراث طبیعی و فرهنگی ورزنه، انجمن میراث فرهنگی و طبیعی نجف آباد، جمعیت پیام سبز، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست شاخه اصفهان، انجمن حافظان نبض حیات، انجمن صلح با طبیعت، موسسه امید باران رویش و انجمن زمین برای همه از دوست داران زنده رود و دیگر نهادها و سازمان های مردم نهاد برای حضور در این مراسم دعوت کردند.