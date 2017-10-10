«آیپک» نقش فعالی در شکل دهی راهبرد ضد ایرانی ترامپ داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، «جروزالم پست» به نقل از منابع آگاه از نقش «آیپک» لابی صهیونیستی آمریکا در شکل دهی راهبرد جامع دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور علیه ایران خبر داد.

البته گفته می شود آیپک به طور مستقیم به دولت ترامپ مشاوره نمی‌دهد بلکه با نزدیک شدن به موعد مقرر برای اعلام پایبندی ایران به برجام (احتمالا ظرف چند روز آینده) در حال رایزنی برای رسیدن به مطالبات خود است.

ادعا می شود آیپک نه ترامپ را به عدم تایید برجام تشویق می کند، نه خواهان اعمال فشار بر کنگره در راستای تصویب مصوبه ای است که از دید متحدین آمریکا به منزله نقض توافق هسته ای خواهد بود.

در واقع، بزرگترین لابی صهیونیستی آمریکا یک مطالبه اصلی دارد و آن تغییر ۲ بخش از برجام است که اولی بند غروب خورشید شامل بازه رفع محدودیت های هسته ای ایران و دیگری نظارت بر سایت های نظامی این کشور است.

در همین راستا، «مارشال ویتمن» سخنگوی آیپک مدعی شد: هدف اصلی ما ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و مهار سوء رفتارهای آن در منطقه است!