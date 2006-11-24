به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش درباره دو جوان است که به ناکجا آبادی وارد می شوند و یک گاو باعث تغییراتی در زندگی آن دو می شود. "گاو" با شیوه تلفیقی بن راکو و عروسک کاغذی روی صحنه می رود و زحمتکش و فرشیدی سپهر علاوه بر کارگردانی در کنار مریم خاکسار تهرانی عروسک گردانی و بازیگری آن را هم به عهده دارند.

آهنگساز نمایش امیرعلی رزاقی، طراح و سازنده عروسک هانیه زحمتکش، طراح و ساخت آکسسوار و دکور محمدرضا تقی پور و طراح و مجری گریم حمیدرضا مرادی هستند. "گاو" از هشتم آذر هر روز ساعت 17 در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری اجرا می شود و اجرای صبح های آن به مدارس و مهدهای کودک اختصاص دارد.