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۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۱

"گاو" در کانون اجرا می‌شود

نمایش کودکانه و عروسکی" گاو" به کارگردانی حامد زحمتکش و مهدی فرشیدی سپهر از هشتم آذر در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش درباره دو جوان است که به ناکجا آبادی وارد می شوند و یک گاو باعث تغییراتی در زندگی آن دو می شود. "گاو" با شیوه تلفیقی بن راکو و عروسک کاغذی روی صحنه می رود و زحمتکش و فرشیدی سپهر علاوه بر کارگردانی در کنار مریم خاکسار تهرانی عروسک گردانی و بازیگری آن را هم به عهده دارند.

آهنگساز نمایش امیرعلی رزاقی، طراح و سازنده عروسک هانیه زحمتکش، طراح و ساخت آکسسوار و دکور محمدرضا تقی پور و طراح و مجری گریم حمیدرضا مرادی هستند. "گاو" از هشتم آذر هر روز ساعت 17 در مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری اجرا می شود و اجرای صبح های آن به مدارس و مهدهای کودک اختصاص دارد.

کد مطلب 411015

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