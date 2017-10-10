کمرنگ شدن ارزش های اسلامی در جامعه از اهداف مهم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از حافظان قرآن کریم با اشاره به اینکه امنیت امروز جامعه حاصل رشادت و ایثارگری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است، عنوان کرد: باید در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای انتظامی نقش مهمی در برقراری امنیت در جامعه دارند، عنوان کرد: تلاش و کوشش شبانه روزی نیروهای انتظامی در راستای ایجاد امنیت در جامعه قابل تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: نیروهای انتظامی مرزبان ارزش ها هستند.

نیروهای انتظامی نقش مهمی در حفاظت از ارزش های اسلامی در جامعه دارند

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: نیروهای انتظامی نقش مهمی در حفاظت از ارزش های اسلامی در جامعه دارند.

وی با بیان اینکه دشمن با تهاجم فرهنگی خود به دنبال کمرنگ کردن ارزش ها در جامعه است، تاکید کرد: باید در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن ایستاد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: دشمن جوانان جامعه هدف قرار داده است و در تلاش است که ارزش های اسلامی در این نسل کمرنگ شود.

نکونام با اشاره به ضرورت تقویت فرهنگ اسلامی در جامعه، عنوان کرد: حفظ ارزش ها و پاسداری از آن در جامعه یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی است.