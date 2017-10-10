۱۰۰۰ گفتمان دینی در سطح مساجد خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضایی ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: در کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان حدود ۲۳ دستگاه حضور دارد که در این کمیته راهکارهایی برای مدیریت این بخش ارائه می شود.

وی با تأکید بر اینکه در همه بخش ها پیشگیری مقدم بر درمان است، بیان کرد: از این رو فعالیت های فرهنگی مقدم بر برنامه های دیگر است چراکه پیشگیری باید توسط فعالیت های فرهنگی انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: در برخی از بخش ها فعالیت های فرهنگی انجام شده که جواب خوبی نیز داده است.

رضایی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته علاوه بر برنامه های عمومی سازمان، برنامه های آموزشی ویژه ای در بخش مبارزه با مواد مخدر اجرا شده است، بیان داشت: در این راستا طی سال گذشته پنج کارگاه آموزشی در شهرستان های قاین، زیرکوه، فردوس و سرایان برگزار شد.

لزوم تشکیل شورای فرهنگی محله و روستا

وی ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون چهار کارگاه آموزشی در شهرستان های بیرجند، فردوس، طبس و درمیان برگزار شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری یک هزار و ۶۸۶ گفتمان دینی در سطح مساجد، مدارس و دانشگاه های استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۴۵۰ مورد در سطح مساجد و ۲۰۴ مورد در سطح مدارس بوده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز بالغ بر یک هزار گفتمان دینی در سطح مساجد برگزار شد که ۵۰۰ مورد این گفتمان ها با همکاری روحانیون طرح هجرت بوده است و بخشی از این ها با موضوع مواد مخدر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اعلام آمادگی برای تشکیل شورای فرهنگی محله و روستا، عنوان داشت: اگر این شورا در سطح روستاها و بخش های استان شکل بگیرد می تواند بستری برای کاهش و پیشگیری بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد.