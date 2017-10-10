۶ درصد صادرات گوشت مرغ کشور متعلق به آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یوسف رضایی ظهر سه شنبه در گردهمایی مدیران طیور سراسر کشور در ارومیه افزود: آذربایجان غربی با داشتن ۵ زنجیره کامل یکپارچه تولید گوشت مرغ، جزو استانهای مطرح و شاخص در صنعت طیور در کشور است.

وی ادامه داد: این زنجیره ها بیش از ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ استان را بر عهده داشته و صادرات تخم مرغ نطفه دار، جوجه یکروزه گوشتی، مرغ زنده و یخ زده توسط این زنجیره ها صورت می گیرد.

وی مدیریت تولید و جوجه ریزی، حمایت از زنجیره های تولید یک پارچه تولید گوشت و روان سازی صادرات و شفاف سازی و تسهیل در امور گمرکی، تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش در اصلاح ساختار و بهینه سازی مصرف سوخت و بالا بردن سرانه مصرف گوشت مرغ، فرهنگ سازی ترویج مصرف گوشت مرغ سایز را از اهم برنامه هاو اقداماتی عنوان کرد که در ساماندهی و رونق اقتصادی تولیدکنندگان گوشت مرغ استان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی موثر و تاثیر گذار است.

بازدید از زنجیره های تولید طیور در شهرستان ارومیه و میاندوآب از دیگر برنامه های سفر دوروزه مدیر کل دفتر امور طیور و زنبور عسل کشور، هیئت همراه و مدیران امور طیور استانها به آذربایجان غربی است.