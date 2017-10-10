انهدام مرکز فرماندهی داعش در دیرالزور/۱۸۲ حمله هوایی ضد تکفیری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده های این کشور مرکز فرماندهی داعش را در منطقه خطلة در استان دیرالزور سوریه منهدم کردند و ۳۴ داعشی که از عراق وارد دیرالزور شده بودند را به هلاکت رساندند.

وی افزود: مرکز فرماندهی داعش در منطقه خطلة منهدم شد و سه گروه از تروریستهایی که به منطقه مذکور از خاک عراق به عنوان نیروهای کمکی رسیده بودند، هدف قرار گرفتند. در جریان این حملات هوایی ۳۴ داعشی کشته شدند و ۵ خودرو مجهز به سلاح سنگین و دو خودرو حامل مهمات منهدم شد.

این مسئول نظامی روس بیان کرد: نیروی هوایی روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۲ حمله هوایی به مواضع تروریستهای داعش انجام داد. نیروی هوایی روسیه به پاکسازی داعشی هایی که از عراق به استان دیرالزور آمده اند ادامه می دهد.

کوناشنکوف تاکید کرد: پهپادهای روسی مناطق حمایت از تروریستها در شرق رود فرات در منطقه المیادین سوریه را شناسایی کرده اند.

وی به هلاکت ۷۰ تکفیری در شهر المیادین سوریه در نتیجه حملات هوایی روسیه اشاره و اعلام کرد: بسیاری از تروریستها از کشورهای آسیایی و کشورهای مستقل مشترک المنافع در مراکز داعش مخفی شده اند.