به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان از عزاداران حسینی استان که با شور و شعور در مراسم عزاداری حضور یافتند، قدردانی کرد و گفت: نیروهای امنیتی، انتظامی، نظامی و اعضای شورای تأمین استان و شهرستانها در تامین امنیت عزاداران فعال بودند و هیچ مورد امنیتی در عزاداری ها وجود نداشت.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در تمام صحنه ها حضور دارد به طوری که آمار وقوع جرائم خشن با تلاش انجام شده در سطح استان همدان۳۰ درصد کاهش یافته است، گفت: استان همدان باید برای استقبال و ارائه خدمات به زائرین اربعین آماده باشد.

نیکبخت به دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج حسین همدانی اشاره کرد و با بیان اینکه نام و نشان شهید همدانی را از افتخارات کشور و مردم شریف همدان می دانیم، گفت: در دولت دوازدهم با همت مردم و رای و حضور شایسته و انتخاب مردم، کار شروع شده و فراموش نمی کنیم که از جمله دغدغه های مردم، ایجاد اشتغال است کمااینکه از جمله ماموریتهای اساسی مدیران استان همدان حل مشکل بیکاری است.

استاندار همدان با بیان اینکه اشتغال را از اساسی ترین ماموریت خود و مدیران می دانم و از هیچ کوتاهی و بی توجهی در این زمینه گذشت نمی کنم، گفت: معیار اصلی برای هر تغییر مدیریتی، اشتغالی است که تعریف شده است.

وی با بیان اینکه باید اعتبارات را از مرکز به استان آورد و خود را در استان همدان محصور نکرد، گفت: ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران، شاخص مد نظر دولت است.

استاندار همدان بخش خصوصی را ناجی حل مشکلات سرمایه گذاری برشمرد و خطاب به مدیران با بیان اینکه از همه شما انتظار دارم در خدمت سرمایه گذار واقعی باشید، گفت: طرحی که توجیه اقتصادی داشته و متقاضی آن اهلیت داشته باشد، حمایت و پشتیبانی می شود.

نیکبخت با بیان اینکه نباید اجازه دهیم واحدهای فعال اگر دچار مشکل شدند، مشکل آنها بیشتر شود، گفت: بانکها باید جدی تر وارد میدان شوند که در این خصوص جلسه هفته آینده با بانکها و مدیران بخش ها برگزار می شود تا مروری بر طرح ها داشته باشیم.

وی بابیان اینکه باید شمار بیکاران در هر شهرستان رصد شود، گفت: جذب سرمایه گذار، کار اصلی ماست و باید سرمایه گذار محترم باشد و حمایت شود چراکه وجود سرمایه گذاران واقعی مقدس است

استاندار همدان با تاکید براینکه هیچ کوتاهی، بی تفاوتی و اغماضی از ما پذیرفته نمی شود و باید کاری کرد تا استان به شایستگی ها دست یابد، گفت: در استان وحدت خوبی وجود دارد و همه تلاش دارند تا مشکل اشتغال حل و برنامه اقتصاد مقاومتی در استان اجرا شود

وی با بیان اینکه مصوبات سال گذشته مرور و اگر لازم است پیگیری مجدد می شود، گفت: از فرمانداران انتظار دارم سرمایه گذار جذب کنند و تمام تلاش خود را بر این بگذارند تا تعداد بیکاران کم شود.

نیکبخت با بیان اینکه بیکاری دغدغه مردم و ماموریت اصلی ما کاهش بیکاری است و مدیران نباید جای گله بگذارند، گفت: دستگاه های اجرایی باید احساس کنند وظیفه اصلی آنها حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال های جدید است.

وی با تاکید براینکه مدیران باید به همه شهرستان ها بروند و خدمات را بگویند تامردم دلگرم شوند، گفت: مدیران برنامه کاری شش ماهه باقی مانده و سالانه خود را برای ارزیابی ارائه کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه توسعه و اشتغال باید با هم به ثمر برسد و همه کارها باید پیوست اقتصادی داشته باشند، گفت: برای گردشگری برنامه های بسیاری داریم و باید فعالتر عمل کنیم

نیکبخت بااشاره به اینکه سال آینده میزبان اجلاس جهانی گردشگری در همدان هستیم و از اکنون باید تدارک ببینیم و گردشگری هر چقدر کار کند کم است، گفت: از مزیتهای توسعه استان همدان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی است و حتی گردشگری به تنهایی با برنامه اساسی می تواند مشکل اشتغال استان همدان را حل کند.

