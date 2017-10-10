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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

آغاز به کار روبات فیزیوتراپ در سنگاپور

آغاز به کار روبات فیزیوتراپ در سنگاپور

محققان دانشگاهی در سنگاپور روبات ماساژوری ساخته اند که قابلیت تقلید حرکات دست انسان و انجام فیزیوتراپی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پی ای ساینس، روباتی متخصص ماساژ کمر و پا کار خود را در سنگاپور آغاز کرده است. این روبات حرکت کف دست انسان و انگشتان او هنگام ماساژدرمانی و فیزیوتراپی را تقلید می کند.

این روبات در حقیقت پاسخی به کمبود نیروی کار انسانی و چالش مربوط به کیفیت در صنعت خدمات درمانی این کشور است و در مرکز درمان های سنتی چینی فعالیت خود را آغاز کرده است. روبات  Emma3.0 درحقیقت سومین نسل از روبات ماساژوری است که از سال گذشته نمونه ای از آن رونمایی شد.

محققان دانشگاه فناوری نانیانگ روبات را طراحی کرده اند. روبات با استفاده از حسگرهای مختلف و هوش مصنوعی میزان گرفتگی تاندون و عضلات را می سنجد.

محققان معتقدند با کمک این روبات می توان دردهای مزمن را در بدن انسان مدیریت کرد. همچنین این روش درمانی  ارزان و کم هزینه در کشورهایی است که هزینه های درمانی بسیار بالا است.

کد مطلب 4110167
شیوا سعیدی

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