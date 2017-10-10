حسینیه هدایت در دهه سوم محرم میزبان عزاداران حسینی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه سوم ماه محرم، حسینیه هدایت(میدان قیام) میزبان عزاداران حضرت سیدالشهدا علیه السلام از روز جمعه ۲۱ مهرماه ساعت ۶ صبح خواهد بود.

به مناسبت فرا رسیدن دهه سوم محرم، مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی علیه السلام از روز جمعه ۲۱ مهرماه ساعت ۶ صبح با قرائت زیارت عاشورا توسط ذاکرین اهل بیت(ع) و سخنرانی حضرت استاد حسین انصاریان آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است، در این دهه استاد انصاریان بعد از نماز مغرب و عشاء در امامزاده ابوالحسن(ع) شهر ری نیز سخنرانی خواهد داشت.