به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنی صفت ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: تاکنون اقدامات زیادی در حوزه مبارزه با مواد مخدر انجام شده اما در سطح جامعه اعتیاد رو به افزایش بوده و از مردها به زن ها و از پسرها به دخترها کشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز سن اعتیاد در کشور به ۱۰ تا ۱۱ سال رسیده است، بیان کرد: این ها نشان می دهد مبارزه سخت افزاری مشکلی را حل نمی کند و باید مبارزه نرم افزاری باشد.

عضو شورای شهر بیرجند با بیان اینکه مبارزه در بعد نرم افزاری تاکنون کافی و اثر بخش نبوده است، عنوان داشت: باید مبارزه با مواد مخدر نرم افزاری شود و هزینه ها در بخش پیشگیری باشد.

حسنی صفت با تأکید بر اینکه باید اعتبارات و هزینه ها در این بخش بیشتر شود، بیان داشت: این در حالی است که در بخش تخصیص اعتبارات این موضوع در نظر گرفته نمی شود.

وی به روند رو به رشد آسیب های اجتماعی از جمله طلاق در کشور اشاره کرد و افزود: طلاق یک پدیده شوم در جامعه امروز بوده که یکی از مهمترین دلایل آن اعتیاد است.

عضو شورای شهر بیرجند با بیان اینکه در بخش درمان نیز مشکلاتی وجود داررد، بیان کرد: در حال حاضر درمان پزشک محور نیست بلکه بیمار محور است چراکه هزینه هایی که در بخش درمان معتادین مصرف می شود بسیار اندک است.