به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عمادی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای ورزش شهرستان گناوه اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اداره ورزش و جوانان اشتغال جوانان، قهرمانان و مدال آوران شهرستان در سطح بین المللی است.

وی اضافه کرد: جوانانی که جوانی خود را صرف افتخارآفرینی برای کشور و استان می‌کنند باید فکر آینده شغلی آنها باشیم تا با خیالی آسوده و اطمینان خاطر به تمرین و حضور در مسابقات جهانی و کشوری باشند.

رئیس اداره ورزش و جوانان گناوه افزود: ساخت و تکمیل طرح هایی چون ورزشگاه شماره دو و خوابگاه ورزشکاران چند سالی است که کلنگ زنی شده است ولی با توجه به اینکه نیاز مبرم به این دو طرح عمرانی داریم ولی متاسفانه تکمیل آن بصورت لاک پشتی پیش می رود.

عمادی بیان داشت: درخواست تشکیل یک کارگروه ورزش متشکل از کارشناسان، صاحب نظران و پیشکسوتان ورزشی را برای پیشبرد و بهبود ورزش شهرستان را داریم شاید که بتواند در راه موفقیت ورزشکاران مفید واقع شود.

وی اظهار داشت: برگزاری مسابقات ورزشی در شهرستان احتیاج به هزینه‌های زیاد دارد و در این بین درخواست خیرین و ورود آنها به ورزش و کمک به ورزشکاران را داشتیم و کمک هایی نیز انجام گرفت ولی انتظارات ما در این زمینه برآورده نشد.

احداث مجموعه ورزشی بانوان

مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان گناوه گفت: ورزش بانوان شهرستان گناوه با ۱۹ رشته ی ورزشی حدود ۳ هزار نفر ورزشکار سازمان یافته و غیر سازمان یافته را در شهر، بخش، روستاها، دانشگاه ها و آموزش و پرورش را شامل می شود.

خدیجه دشتی افزود: احداث مجموعه ورزشی خاص بانوان، پلاژ بانوان، خوابگاه بانوان و وسیله نقلیه از عمده مشکلات سخت افزاری و حمایت های مالی در توسعه ورزش قهرمانی و ورزش همگانی نیازمندی های بانوان این شهرستان است.

دشتی گفت: بانوان شهرستان گناوه مقام‌های تیمی و انفرادی فراوانی در سطح بین‌المللی، کشوری و استانی دارند و این استعداد در بانوان این شهرستان وجود دارد که در سطوح بالاتری قرار بگیرند فقط روند این موفقیت مستلزم توجه و حمایت بیشتر است.

شورای ورزش با حضور فرماندار، معاون سیاسی امنیتی، بخشدار، رئیس اداره ورزش، رئیس آموزش و پرورش و دیگر مسئولین مرتبط با این جلسه برگزار شد.