به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم سی‌ودومین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان در حالی امروز در مسیر ارس به تبریز برگزار شد که در پایان این مرحله سعید صفرزاده از شهرداری تبریز با چهار ساعت و دو دقیقه و ۳۰ ثانیه، تئودور یاتس از دراپاک استرالیا با چهار ساعت و دو دقیقه و ۵۸ ثانیه و محمد گنج خانلو از پیشگامان کویر یزد با چهار ساعت و دو دقیقه و ۵۸ ثانیه به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.

پیراهن طلایی این مرحله نیز به آلکسی ولشین از آستاناموتورز قزاقستان رسید و ایلیا داویدنوک از شهرداری تبریز، آلکسی ولوشین از آستاناموتورز قزاقستان و ریک اوتما از بیبی دامپ هلند نیز به ترتیب پیراهن کوهستان، پیراهن سفید و پیراهن سبز این مرحله را بر تن کردند.

در بخش تیمی

آستاناموتورز قزاقستان با ۳۵ ساعت و یک دقیقه و ۴۵ ثانیه تیم اول، دراپاک استرالیا با ۳۵ ساعت و ۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه تیم دوم و شهرداری تبریز با ۳۵ ساعت و ۳ دقیقه و ۲۷ ثانیه تیم سوم این مسابقات هستند.