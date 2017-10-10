درخشش ۲ دانش آموز چهارمحالی درجشنواره سفیران سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، بهروز امیدی اظهار داشت: ساحل نیکخواه دانش آموز مدرسه متوسطه دوم شهید چمران درجشنواره کشوری سفیران دررشته عکاسی حایز رتبه اول و فاطمه عبدولی دانش آموز مدرسه متوسطه دوم شهید باهنر شهرستان شهرکرد دررشته خوشنویسی حایز رتبه چهارم کشوری شدند.

امیدی افزود: این جشنواره با هدف آموزش ارتقای سلامت از طریق گروه همسالان برگزار شد. در این جشنواره در مرحله استانی تعداد ۵۳۲ دانش آموز در هشت رشته شرکت کردند که پس از داوری آثار رسیده از ۱۴۶ دانش آموز در جشنواره استانی تقدیر به عمل آمد.