۲۱۰ مرکز ثقل بحرانی در استان همدان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهیتبار ظهر سه شنبه در جلسه پدافند غیرعامل همدان با بیان اینکه در برخورد با آسیبها باید به گونه ای رفتار کرد که اعتماد مردم نه تنها کم نشود بلکه افزایش یابد، گفت: مردم انتظار دارند مسائل و مشکلات در اسرع وقت رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه شهروندان از مسئولان انتظار دارند قبل از وقوع حادثهای پیشبینی تمام مسائل شده باشد تا با بحران مواجه نشوند، گفت: ۲۱۰ مرکز ثقل بحرانی در استان همدان شناسایی شده که دستگاههای استان باید تدابیر لازم برای مقابله با تهدیدات حاصل از آنها ارائه دهند.
معاون امنیتی سیاسی استاندار همدان به طرح جامع پدافند غیرعامل که تاکنون در استان ارائه نشده اشاره کرد و گفت: علت این تأخیر طراحی برنامهای برای استفاده از ظرفیت شرکتهای بومی و استانی است.
الهیتبار با تأکید بر اینکه طرح جامع پدافند استانها باید به عنوان یک سند پایه مطرح باشد و کارها بر مبنای آن دنبال شود، عنوان کرد: در این زمینه باید هماهنگی با دستگاهها و کارگروهها به بهترین شکل صورت گیرد.
۷۰ درصد افراد با مفهوم پدافند غیرعامل آشنا شده اند
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد افراد با مفهوم پدافند غیرعامل آشنا شده اند، عنوان کرد: باید در حوزه پدافند غیرعامل به حوزهای زیستی و سایبری و امنیت و سلامت غذایی افراد جامعه توجه کرد.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی همدان نیز به تشکیل جلسات کارگروه به صورت فصلی، برگزاری مانورهای دور میزی و عملیاتی در تمام واحدها، تهیه منابع فارسی در پدافندغیرعامل و تدوین بسته آموزشی دانشجویان اشاره کرد و گفت: ۲۰ نقطه برای فرود بالگرد در مناطق کوهستانی و صعبالعبور استان همدان شناسایی شده است.
حبیب معصومی خریداری ۱۲ خط ۱۱۵ از مخابرات و راهاندازی دو خط برای پایداری ارتباطات در مواقع خاص را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: ۳۲ نقطه حساس در همدان به عنوان منطقه حفاظت شناسایی شده است.
وی برگزاری دورههای آموزشی درخصوص استفاده از مواد خطرناک در کارخانجات را از دیگر برنامه برشمرد و افزود: اختصاص خط تلفن ثابت برای ارتباط با پایگاههای اورژانس در کنار خطوط دیگر از دیگر فعالیتها است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان نیز بابیان اینکه اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل استان همدان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: همایشهایی در زمینه زیستی، سایبری برگزار میشود.
هاشم صوفی با بیان اینکه با دانشگاهها در حوزه پدافند غیرعامل تفاهم نامه هایی منعقد شده است، گفت: همدان از استانهای پیشتاز در خصوص پدافند غیرعامل است.
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