به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق طهماسبی ظهر امروز در جلسه شورای پدافند استان یزد به تشریح برنامه های مختلف در این حوزه در استان پرداخت و اظهار داشت: پیش از همه، مفهوم پدافند غیرعامل باید برای مردم شفاف شود که در این راستا در حال ارائه آموزش‌ به گروه‌های مختلف هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌هایی که از سوی مرکز پدافند غیرعامل استان یزد ارائه شده است،‌ افزود: یکی از این طرح‌ها، طرح پیشنهاد لحظه‌ای یا پایش آب برای سالم‌سازی منابع آب شرب استان یزد است که پیشنهاد آن ارائه شده است.

طهماسبی عنوان کرد: این طرح به منظور مقابله با برخی اقدامات گروه های تکفیری انجام می‌شود زیرا در مواردی تهدیداتی که از سوی گروه‌های تکفیری انجام می‌شود، در زمینه آلوده کردن منابع مهمی از جمله منابع آب است.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان یزد بیان کرد: در گذشته برای اطمینان از سالم بودن آب‌ شرب، از منابعی استفاده می‌کردند که در آنها ماهی زنده وجود داشته باشد و وجود ماهی در آب نشان از سالم بودن آن منبع ذخیره آبی بوده است.

وی تاکید کرد: این یک الگوی بومی است و همکاران ما در مرکز پدافند غیرعامل نیز قرار است با الگوگیری از این روش، سالم بودن آب‌های استان را مشخص کنند.

طهماسبی ادامه داد: طراحی و ساخت شبیه‌سازها و موارد مربوط به راه‌اندازی اورژانس شیمیایی و پرتویی در یکی از بیمارستان‌های توسط سازمان پدافند نیز در دستور کار است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان یزد اظهار داشت: اجرای این طرح نقش مهمی در تقویت علوم و دانش استان در موارد مرتبط با این موضوع دارد.

وی عنوان کرد: اقدامات پژوهشی و متعدد دیگری نیز در دستور کار است و از همه دست‌اندراکاران علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در یزد با توجه به برداشت‌هایشان از مخاطرات در زمینه های مختلف، درخواست می‌شود که در این زمینه سازمان پدافند استان را یاری کنند.

دبیر شورای پدافند غیرعامل استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه آموزش همگانی مهمترین رویکرد سازمان پدافند غیرعامل است، اظهار امیدواری کرد: با همکاری رسانه ها بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم به ویژه در هفته پدافند غیرعامل که برنامه های متعددی در راستای آگاهی رسانی به مردم داریم.

به گزارش مهر، از ششم تا دوازدهم آبانماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین و نامگذاری شده است.