به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در مراسم سومین روز شهادت، بسیجی جهادگر شهید رسول عالمباقری که در مسجد المهدی(عج) برگزار شد، اظهار کرد: انسانها میتوانند با توجه به معیارهای قرآنی، سیرت و حقیقت شخصیتِ خود را در آینه قرآن مشاهده کنند و تلاش کنند تا با معیارهای والای انسانی هماهنگ شوند.
وی تصریح کرد: جایگاه مجاهدانی نظیر رسول عالمباقری را به خوبی در آیات قرآن میتوانیم مشاهده کنیم زیرا خداوند خدمت و یاری رساندن به بندگان خدا را همسنگ مجاهدت در راه خدا در نظر گرفته و مجاهدانی چون رسول عالمباقری در این عرصه سربلند شدند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: اجر و پاداش مجاهدت در راه خدا را تنها خداوند است که میتواند عنایت کند و انسانها از محاسبه اجر و پاداش مجاهدت در راه خدا عاجز هستند.
امام جمعه قزوین افزود: هدف مجاهدانی چون رسول عالمباقری تنها ساخت جاده و کارهای عمرانی نبود، بلکه هدف و رسالت اصلی آنها دعوت مردم به قرار گرفتن در مسیر مکتب و رسالت انبیاء (ع) بود.
وی اضافه کرد: خداوند فرمود، آنها که میگویند آفریدگار ما فقط خدا است و در این راه استقامت میکنند، فرشتگان بر آنها نازل میشوند و آنها را به بهشت بشارت میدهند. در این آیات چهره عالم باقریها را به خوبی مشاهده میکنیم.
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