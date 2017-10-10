مرادعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم کلنگ زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه با حضور " سرلشگر پاسدارسیدیحیی رحیم صفوی"، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خبر داد و گفت: در این مراسم همچنین نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمانشاه، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئولین ادارات و سازمان ها، خانواده معظم شهدا، اعضای هیئت امناء مرکز فرهنگی دفاع مقدس و پیشکسوتان دفاع مقدس حضور دارند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه افزود: این مراسم فردا چهارشنبه ۱۹ مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: ا مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار در ورودی شرقی کرمانشاه جنب پادگان توحید احداث می شود.