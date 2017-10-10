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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

با حضور دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا؛

مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه کلنگ زنی می‌شود

مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه کلنگ زنی می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه، از کلنگ‌زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان با حضور دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خبر داد.

مرادعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم کلنگ زنی مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه با حضور " سرلشگر پاسدارسیدیحیی رحیم صفوی"، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خبر داد و گفت: در این مراسم همچنین نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کرمانشاه، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئولین ادارات و سازمان ها، خانواده معظم شهدا، اعضای هیئت امناء مرکز فرهنگی دفاع مقدس و پیشکسوتان دفاع مقدس حضور دارند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه افزود: این مراسم فردا چهارشنبه ۱۹ مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: ا مرکز فرهنگی دفاع مقدس کرمانشاه در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار در ورودی شرقی کرمانشاه جنب پادگان توحید احداث می شود.

کد مطلب 4110194

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