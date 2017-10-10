۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در کهنوج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید سمیعی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دستگاه قضایی پرونده های کلان قاچاق مواد مخدر را با سرعت و قاطعیت رسیدگی می کند، اظهار داشت: در چندروز گذشته طی سه عملیات جداگانه در شهرستان کهنوج ۸۲۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج افزود: طی این عملیات در شهرستان کهنوج دو متهم در خصوص این پرونده دستگیر شدند.

سمیعی بیان داشت: یکی از اولویت های این دادستانی مبارزه با سوداگران مرگ است و برخی از عملیات انجام شده طی چند روز گذشته به صورت مسلحانه بوده است.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان قصد عبور محموله های مواد مخدر از استان کرمان به دیگر استان های کشور را داشتند، گفت: پلیس و دستگاه قضایی با هوشیاری کامل توانستند از اجرای نقشه این قاچاقچیان و عبور محموله های مواد مخدر جلوگیری کنند.

سمیعی تصریح کرد: طی این عملیات دو قبضه اسلحه جنگی از نوع کلاشینکف به همراه ۱۷۰ فشنگ جنگی، پلمپ یک منزل مسکونی و دو دستگاه خودرو کشف و ضبط شده است.