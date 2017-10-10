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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی:

بیماری حیات وحش پارک ملی سالوک «اکتیما» است/ طاعون منتفی شد

بیماری حیات وحش پارک ملی سالوک «اکتیما» است/ طاعون منتفی شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: طی اعلام دامپزشکی استان، بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک منتفی شده و بیماری شایع شده منطقه سالوک اکتیما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر مطهری گفت: طی دو مرحله نمونه هایی که از لاشه های کشف شده حیات وحش پارک ملی سالوک به دامپزشکی استان ارسال گردید ،  در هر دو مورد تشخیص بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک منتفی اعلام شد.

وی افزود: برخی علائم ظاهری بیماری اکتیما مانند بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک است اما نسبت به آن تلفات کمتری دارد

وی با بیان اینکه منطقه بصورت مستمر و موثر در حال پایش است افزود:بیماری اکتیما بیماری مشترک بین دام اهلی و حیات وحش است و ممکن است عوارض بسیار خفیف برای انسان نیز داشته باشد که در همین راستا و در جهت جلوگیری از شیوع بیماری و سلامت محیطبانان اقدامات ایمنی بهداشتی ویژه ای از قبیل خرید و استفاده از  البسه مخصوص انجام و توصیه به محیط بانان جهت رعایت اصول بهداشتی و ایمنی انجام پذیرفته است.

مطهری خاطر نشان کرد: یکی از دلایل شیوع این بیماری میتواند بعلت خشک بودن علوفه های مراتع  در این فصل و تغذیه حیات وحش از آن علوفه خشبی که معمولا حیات وحش را از ناحیه لب و دهان دچار اسیب و زخم نماید که میتواند باعث سرایت بیماری به علفخواران شود

وی اظهار داشت: تلفات بیماری اکتیما در  حیات وحش ضعیف تر مانند بره ها و گونه هایی که به هر دلیلی دچار ضعف بدنی می باشند بیشتر نمود پیدا میکند .

وی آخرین آمار لاشه های کشف شده را تا کنون ۳۰ راس اعلام نمود و اظهار کرد: با اقدامات خوبی که در حال انجام است امیدواریم این بیماری به زودی کتترل گردد.

کد مطلب 4110200

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