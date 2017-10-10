به گزارش خبرنگار مهر، سوسن تمدن پیش از ظهر سه شنبه در نشست ورزشی شورای منطقه دو بانوان کشور با اشاره به اینکه توسعه ورزش همگانی بانوان زمینه ساز ایجاد سلامت در خانواده است، اظهار داشت: توسعه ورزش های همگانی در بخش بانوان ضروری است.

وی عنوان کرد: توسعه ورزش همگانی زمینه ساز توسعه سایر ورزش ها است.

رئیس کارگروه ورزش بانوان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه ورزش همگانی در حوزه بانوان نقش مهمی در جذب بانوان به سمت ورزش دارد، ادامه داد: توسعه ورزش همگانی تقش مهمی در افتخار آفرینی بانوان در ورزش های مختلف در آینده دارد.

وی ادامه داد: دولت در مسیر توسعه ورزش همگانی گام های بلندی برداشته است و باید تلاش کرد که این ورزش از توسعه بیشتر برخوردار شود.

رئیس کارگروه ورزش بانوان استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دولت به ورزش بانوان نسبت به گذشته توجه بیشتری داشته است.

نشست ورزشی شورای منطقه دو بانوان کشور به میزبانی شهرکرد برگزار شد.