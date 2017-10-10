برگزاری ۴۴۸۲ گفتمان دینی در تهران طی نیمه اول سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن مهم شمردن پاسخ گویی به سؤالات و شبهات آحاد جامعه به‌ویژه جوانان و نوجوانان در قالب گفتمان و جلسات چهره به چهره اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری ۴۴۸۲ گفتمان دینی برگزار شده و این تعداد تا پایان سال به ۸ هزار نشست خواهد رسید.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، تعامل با مراکز فرهنگی و آموزشی و نیز تشکیل کارگروه های اجرایی، برگزاری گفتمان های دینی در نیمه دوم سال جاری، آغاز شده که امیدواریم با همکاری هرچه بیشتر مراکز آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و دانشگاه ها بتوانیم بستری مناسب برای پاسخگویی به سؤالات جوانان و نوجوانان فراهم آوریم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۴۸۲ گفتمان در مدارس، مساجد، پایگاه های تابستانی و کانون های جمعیتی به اجرا درآمده که ۲۰۷۵ گفتمان با حضور براداران و ۲۴۰۷ گفتمان ویژه خواهران بوده است، برگزاری این حجم از فعالیت با تعامل و همکاری بسیار خوب متولیان فرهنگی محقق شده، به طوری که ۱۴۳۴۸۶ نفر از شهروندان، توانستند از برنامه های فرهنگی، اجتماعی و دینی در قالب گفتمان دینی بهره مند شوند.

نوری زاده، در خصوص موضوعات گفتمان های برگزار شده، به محورهایی همچون آشنایی با آسیب های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب، سواد رسانه، حفظ حریم شهروندی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، امر به معروف و نهی از منکر، مهارت های زندگی، جنگ نرم و پدافند غیر عامل اشاره کرد.

این مسئول تبلیغی استان تهران پیش بینی کرد: با همکاری آموزش و پرورش، مراکز آموزشی، فرهنگی شهر و شهرستان های استان تهران در نیمه دوم سال جاری ۳ هزار گفتمان در موضوعات مورد نیاز گروه های هدف به اجرا در آید و گامی مؤثر در رفع نیاز مخاطبین، کاهش آسیب های اجتماعی و بصیرت افزایی آحاد جامعه برداشته شود.