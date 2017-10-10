واکسیناسیون رایگان بیش از ۶۰۰۰ راس دام سنگین در دالاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر صیدمحمد ‌قاسمی‌ با اعلام این خبر اظهار داشت: واکسیناسیون ‌رایگان جمعیت دام سنگین شهرستان دالاهو علیه بیماری های ‌بروسلوز ‌و تب‌برفکی به اتمام رسید.

وی‌ افزود: در راستای‌ مبارزه ‌با بیماری ‌های ‌بروسلوز(تب ‌مالت) و تب ‌برفکی ‌تعداد ۶ هزار و ۱۴۹ ‌راس ‌گاو ‌و گوساله‌ در ۹۸‌ روستا علیه ‌این ‌بیماری ها ‌در ‌این ‌شهرستان ‌مایه کوبی شدند.

این مقام مسئول بروسلوز را یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام عنوان کرد و گفت: مهمترین راه ورود میکروب عامل بروز این بیماری به بدن حیوان از طریق دستگاه گوارش است که به وسیله علوفه آلوده به حیوان سرایت می کند و سبب شیوع بیماری می شود.

‌رئیس ‌شبکه ‌دامپزشکی ‌شهرستان ‌دالاهو مصرف شیر و لبنیات پاستوریزه و عدم تماس با حیوانات آلوده به تب مالت را از عمده ترین راه های پیشگیری از ابتلا به این بیماری برشمرد و تصریح کرد: پیشگیری از این بیماری در انسان فقط با کنترل آن در دام میسر است.

قاسمی همچنین بیماری تب برفکی را یکی از بیماری های ویروسی واگیردار دام های اهلی نظیر گاو و گوساله، گاومیش و گوسفند و بز و نشخوارکنندگان وحشی نظیر آهو، گوزن و کل وحشی بیان کرد.

وی ایجاد پوشش ایمنی در دام های مورد هدف علیه بیماری های مختلف از طریق واکسیناسیون را از مهمترین راه های پیشگیری از این بیماری ها عنوان کرد و افزود: این مرحله از واکسیناسیون با همت شبکه دامپزشکی شهرستان دالاهو و همکاری مراکز مایه کوبی بخش خصوصی در سطح روستاها و دامدارای های شهرستان انجام شد.