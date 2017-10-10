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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر:

محموله بزرگ مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس کشف شد

محموله بزرگ مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس کشف شد

بوشهر - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر گفت: محموله بزرگ مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس بوشهر و فارس کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبداله خسروانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اشرافیت کامل پلیس، قاچاقچیان رصد و زیر چتر اطلاعاتی اجازه جولان به هیچ یک از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر نخواهیم داد.

وی افزود: با رصد اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر بوشهر، پیرامون فعالیت یک باند تهیه، حمل و توزیع مواد مخدر، مشخص شد عوامل این باند درصدد حمل یک محموله مواد مخدر از استان هرمزگان، شهرستان پارسیان به استان فارس، شهر شیراز می باشند.

خسروانی اضافه کرد: با هماهنگی و همکاری با ماموران استان فارس در عملیاتی مشترک یک دستگاه خودروسواری که از قبل شناسایی شده بود، در ۴۰ کیلومتری شهرستان فیروزآباد متوقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۴۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

کد مطلب 4110207

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