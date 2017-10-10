کلاهبرداری به بهانه استخدام در اورژانس ۱۱۵

به گزارش خبرنگار مهر، روز ۱۸ مرداد ماه امسال نماینده حقوقی مرکز فوریت های پزشکی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۵ تهران و طرح شکایتی عنوان داشت که شخصی اقدام به جعل عنوان این مرکز و معرفی خود به عنوان پزشک اورژانس کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع جعل عنوان و کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۷ تهران ، پرونده در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پایگاه دوم پلیس آگاهی ، تعدادی از زنان و مردان جوان با مراجعه به پایگاه دوم پلیس آگاهی اعلام داشتند که توسط شخصی که خودش را به نام دکتر "روزبه . ک" معرفی کرده مورد کلاهبرداری قرار گرفتند. مالباختگان در اظهارات خود عنوان داشتند که این شخص به آنها عنوان داشته است که قادر به استخدامشان در مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ است و به این بهانه، به عنوان هزینه های استخدامی مبالغ چند میلیون تومانی از آنها دریافت کرده است.

یکی از مالباختگان ( خانمی جوان حدودا ۲۵ ساله ) در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چندی پیش در پارک دانشجو نمایشگاهی فرهنگی تشکیل شد که من نیز مدیر یکی از این غرفه ها بودم. یک روز داخل غرفه نشسته بودم که آقایی با لباس فرم اورژانس به غرفه ی من مراجعه کرد. این شخص ابتدا به عنوان بازدید کننده، سؤالاتی را در خصوص محصولات غرفه از من پرسید و در ادامه خودش را به عنوان پزشک اورژانس معرفی کرد. زمانی که این شخص علاقه مرا به مأموریت های مرکز اورژانس مشاهده کرد، مدعی شد که دارای سمت مدیریتی در این مرکز بوده و قادر است تا مرا در اورژانس مشغول بکار کند. به این بهانه ، ارتباط من با این شخص بنام دکتر روزبه آغاز شد. طی مدت آشنایی مان ، روزبه جدای بحث پیگیری استخدام من در اورژانس ، یک روز عنوان داشت که به من علاقه مند شده و قصد ازدواج با مرا دارد. این موضوع ادامه داشت تا اینکه یک روز روزبه طی تماس تلفنی مدعی شد که تمامی مراحل استخدامی مرا انجام داده و برای انجام آخرین مرحله استخدامی نیاز به پرداخت مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به این بهانه در آخرین ملاقاتمان این پول را از من گرفت و پس از آن ، دیگر تماس های ما قطع شد تا اینکه پس از مراجعه به دفتر مرکزی اورژانس به من اعلام شد که اصولا چنین شخصی در این مرکز مشغول به کار نیست.

با توجه به شیوه و شگرد متهم، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی اقدام به شناسایی محل سکونت پدر روزبه در غرب تهران کرده ، در ادامه اطلاع پیدا کردند که پدر و مادر روزبه چند سال است که از یکدیگر جدا شده و به همین علت روزبه نزد هیچکدام از آنها اقامت دائم نداشته و به صورت دوره ای با آنها زندگی می کند.

در ادامه رسیدگی به پرونده، سرانجام محل سکونت روزبه در منطقه جنت آباد شناسایی ، دستگیر و به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

"روزبه" که دارای تحصیلات در مقطع دیپلم است، در اعترافاتش در خصوص علت معرفی خود به عنوان پژشک اورژانس عنوان داشت: به دلیل علاقه ی شدید به لباس اورژانس نسبت به تهیه لباس از سطح شهر اقدام کردم. در زمان اجرای طرح های امدادی از سوی تیم های اورژانس، با لباس فرم در این طرح ها حاضر می شدم ؛ در آن شرایط اقدام به تهیه عکس از خودم کرده و پس از آن زمانی که افراد به من مراجعه می کردند ، با نشان دادن این تصاویر خودم را به عنوان پزشک اورژانس معرفی می کردم.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : با توجه به شناسایی تعداد ای از شکات و مالباختگان و اعتراف صریح متهم به کلاهبرداری از این اشخاص و همچنین با عنایت به شکایت رسمی مرکز اورژانس از متهم ، قرار قانونی از سوی بازپر پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.