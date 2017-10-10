مراسم ویژه هفته کودک در بردخون برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون در مراسم ویژه هفته کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بردخون اظهار داشت: توجه همگان به نیازهای کودکان ضروری است.

وی با بیان اینکه کودکان بخش عظیم و مهمی از جامعه هستند و هر یک حقوقی دارند، افزود: کودکان امروز ما مردان و زنان خودساخته و پرورش یافته ای برای ساختن کشور در آینده هستند و بی توجهی به حقوق آنان شایسته نیست.

محمودی اضافه کرد: کودکان تشنه حقیقت هستند و مانند همه اقشار و گروه ها نیازها و خواسته هایی دارند که اگر به آنها پاسخ ندهیم ممکن است دچار پشیمانی شویم و جامعه زیان بیند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ادامه داد: امسال دومین سالی است که هفته ملی کودک با ماه محرم تقارن پیدا کرده و به همین دلیل برنامه‌های هفته ملی کودک رنگ و بوی عاشورایی گرفته‌ و مدارس تلاش کرده اند با همکاری نهادهای فرهنگی بویژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کودکان را با وقایع و حوادث کربلا و نیازهای کودک آشنا کند.

در ادامه برنامه هایی متناسب با این ایام با حضور دانش آموزان مدارس ابتدایی برگزار شد و مربیان کانون پیرامون موضوعات ویژه کودکان برنامه هایی اجرا کردند.