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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۳

جانشین رییس پلیس راهور ناجا خبر داد :

آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

آمادگی پلیس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت

جانشین رئیس پلیس راهور گفت: آمادگی داریم بلافاصله با ابلاغ ستاد کل برای افراد متقاضی بدون کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی صادر کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی امیری، گفت: اخباری در مورد توافق ستادکل نیروهای مسلح و مجلس برای صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت منتشر شده است که در صورت ابلاغ از سوی ستادکل نیروهای مسلح بلافاصله در دستور کار پلیس راهور قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح هر زمان به دست پلیس راهور برسد، در کمترین مدت کار صدور گواهینامه بدون کارت پایان خدمت از سوی پلیس راهور انجام می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تاکید کرد: پلیس پیش از این هم اعلام کرده بود که آماده است در صورت ابلاغ ستادکل،این قانون را به اجرا در بیاورد.

به گفته امیری زیر ساخت های اجرای این موضوع فراهم است و پلیس پس از ابلاغ اقدام به اجرای قانون می کند. .

کد مطلب 4110226

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