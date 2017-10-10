سرپرست دانشگاه آزاد بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و واحد بوشهر منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در نامه جداگانه ای از تلاش های یوسف قیصری در دوران مسئولیت وی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و واحد بوشهر تقدیر کرد.