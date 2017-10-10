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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

با صدور حکمی از سوی فرهاد رهبر؛

سرپرست دانشگاه آزاد بوشهر منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد بوشهر منصوب شد

فرهاد رهبر با صدور حکمی اسماعیل عبدالهی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد استان بوشهر و واحد بوشهر منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

«با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و واحد بوشهر منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در نامه جداگانه ای از تلاش های یوسف قیصری در دوران مسئولیت وی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و واحد بوشهر تقدیر کرد.

کد مطلب 4110228

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