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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

امام جمعه قزوین:

گزارش دقیقی از سلامت محصولات غذایی ارائه شود

گزارش دقیقی از سلامت محصولات غذایی ارائه شود

قزوین- امام جمعه قزوین گفت: باید گزارش دقیقی از سلامت محصولات غذایی عرضه شده به بازار ارائه شود تا مردم با خیال آسوده آن‌ها را مصرف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه در دیدار کارکنان اداره کل دامپزشکی استان قزوین، با اشاره به اهمیت غذای حلال و پاک در نظام دینی اظهار کرد: خداوند به انسان امر می‌کند تا غذای پاک مصرف کند و از مصرف غذاهای ناپاک پرهیز کند.

وی با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های تأثیرپذیری از فرایض دینی، استفاده از غذای پاک و طاهر است، تصریح کرد: کلام خداوند طاهر و پاک است و اگر می‌خواهیم درکی از کلام حق‌تعالی داشته باشیم، باید غذای طیب و طاهر استفاده کنیم.

امام جمعه قزوین در ادامه بر جلب رضایت و اعتماد مردم تأکید کرد و افزود: باید از سلامت محصولات غذایی که به بازار عرضه می‌شود، اطلاعات دقیقی به مرم ارائه شود تا مردم غذاهای سالم را به درستی انتخاب و با خیال آسوده مصرف کنند.

کد مطلب 4110229

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