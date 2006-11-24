ایجاد شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در قشم / تأسیس آموزشکده بهداشت در میناب

دکتر حسین فرشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جزء دانشگاه های تیپ 2 وزارت بهداشت محسوب می شود و برنامه های توسعه ای در بخش آموزش را در دست بررسی دارد.

وی با اشاره به راه اندازی رشته های جدید این دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی 86 - 85 گفت: رشته بهداشت حرفه ای و فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی در ترم بهمن ایجاد می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از ارائه تقاضای تأسیس یک آموزشکده اقماری خبر داد و گفت: دانشگاه تقاضای تأسیس آموزشکده بهداشت در شهرستان میناب را به شورای گسترش و برنامه ریزی وزارت بهداشت ارائه کرده که امیدواریم با موافقت این وزارتخانه مواجه شود.

وی با اشاره به کمبود هیئت علمی در این دانشگاه گفت: در حال حاضر اعضای هیئت علمی جدید در رشته های ارتوپدی، اورولوژی، غدد، جراحی عمومی و زنان جذب کرده ایم که امیدواریم بخشی از کمبودهای هیئت علمی این دانشگاه را مرتفع کند.

فرشیدی افزود: 19 پست خالی برای جذب هیئت علمی در بخش های علوم پایه و بالینی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وجود دارد که با توجه به تکمیل نشدن آن از طریق نوبت اول فراخوان جذب هیئت علمی، این فراخوان تمدید می شود.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واقع در بندرعباس و دارای یک هزار و 500 دانشجو، بیش از یکصد عضو هیئت علمی و دانشکده های پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت است.