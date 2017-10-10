اعلام برگزیدگان جشنواره «رادیکال پرفورمنس»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نخستین جشنواره بین المللی رادیکال پرفورمنس اسامی برگزیدگان نهایی دربخش‌های آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدیوپرفورمنس و سایبرفورمنس را اعلام کرد.

در بخش پرفورمنس‌آرت ازم طباطبایی، پریسا صادقی، مهدی اسدی و پژمان حسینی و در بخش آلترناتیو پرفورمنس جلال هاشمی و حسین مهاجر (در قالب یک گروه) موفق به حضور در جشنواره شدند.

در بخش ویدیوپرفورمنس فراز فلاحی (ایران)، حسام نظری (ایران)، الخاندرو زرتوک (مکزیک)، مانوئل لوپز (اسپانیا)، زلاتکو کوزیچ (صربستان)، تونی شوئنسن (استرالیا)، موریسیو سائنز (مکزیک)، لاچدویرجن تریمگیستو (مکزیک)، روجلیو ملندز (مکزیک)، جفری برد (ایالات متحده آمریکا) و در بخش سایبر پرفورمنس گروه لوز چنج (گروه بین المللی)، گروه دیستنت فیلینگز (گروه بین المللی) و یولاندا بنالبا (اسپانیا) به عنوان شرکت کنندگان این دوره جشنواره پذیرفته شدند.

آثار نهایی از میان ۱۴۳ طرح و اثر در چهار بخش آلترناتیو پرفورمنس، پرفورمنس‌آرت، ویدیو پرفورمنس و سایبرفورمنس که شامل ۴۱ طرح و اثر از هنرمندان غیر ایرانی بود، داوری و برگزیده شدند.

داوری در دو بخش آلترناتیو پرفورمنس و پرفورمنس‌آرت در سه مرحله به انجام رسید که نتایج بررسی و مطالعه طرح ها در مرحله نخست، در روز ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ اعلام شد.

نسیم احمدپور، آزاده گنجه، سعید بهنام، اصغر دشتی و امیر راد داوری بخش آلترناتیو پرفورمنس و نسیم احمدپور، اصغر دشتی، امیر راد، مهدی صدر و علی فیروز جنگ داوری بخش پرفورمنس‌آرت را در مرحله اول برعهده داشتند.

در مرحله دوم داوری که در تاریخ ۱۱ مردادماه برگزار شد، هنرمندان به صورت حضوری به ارایه طرح‌های خود پرداختند و داوران همزمان نکات و نظرات خود را در قالب مشاوره به شرکت کنندگان ارائه کردند. در سومین مرحله، داوران طرح‌های نهایی شده بر پایه مشاوره‌ی داوران را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه نهایی را اعلام کردند.

مرحله دوم و سوم این دو بخش توسط آزاده گنجه، امیر راد، مهدی صدر و علی فیروزجنگ به انجام رسید.

در بخش‌ ویدیوپرفورمنس داوری این بخش توسط الیاس امینیان، انریکو توماسلی، امیر راد، مهدی صدر و علی فیروزجنگ و در بخش سایبرپرفورمنس توسط ساندرا بازیچ، الیاس امینیان، امیر راد، رضا غیورو علی فیروزجنگ صورت گرفت.

همه پذیرفته شدگان در هر چهار بخش برای کسب رادیکال زرین در آذر ۱۳۹۶ به رقابت خواهند پرداخت.