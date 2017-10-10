۳کتابخانه سهم ۹۰ هزار نفر جمعیت/خیرین به داد محرومیت گرمی برسند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه توسعه عدالت محور زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی همواره مورد تأکید مسئولان بوده اما در شهرستان گرمی، کمبود کتابخانه به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

بطوریکه در این شهرستان تنها سه کتابخانه شهری فعالیت دارد که یکی از آن ها حتی ساختمان مستقل نداشته و در داخل مجموعه فرهنگسرای وابسته به ارشاد اسلامی گرمی فعالیت دارد.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: دو باب کتابخانه نهادی در گرمی و انگوت و یک باب کتابخانه مشارکتی در زندان گرمی دایر است و تنها کتابخانه با ساختمان مستقل دایر در شهرستان گرمی کتابخانه شهر انگوت است.

رباب عزیز خانی افزود: در مرکز شهرستان و در شهر گرمی با جمعیت ۲۸ هزارنفری نیز کتابخانه گرمی در بخشی از فرهنگسرای وابسته به اداره ارشاد فعالیت داشته و متأسفانه با وجود سکونت نزدیک به ۹۰ هزار نفر شهروند تعداد اعضای کتابخانه‌ها هزار و ۲۰۰ نفر است.

وی با اشاره به وجود ۳۶ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های گرمی تأکید کرد: به غیر از سه مورد ذکر شده هیچ کتابخانه‌ای در این شهرستان نداریم و به دلیل محرومیت شهرستان احداث کتابخانه در روستای موران در دست اقدام است.

مدیرکل امور کتابخانه‌های عمومی استان تأکید کرد: کتابخانه روستای موران به همت خیرین و فرمانداری شهرستان در حال ساخت است و طی ماه‌های آینده افتتاح می‌شود تا به عنوان اولین کتابخانه روستایی گرمی مورد استفاده اهالی قرار گیرد.

عزیز خانی با تأکید به محرومیت این شهرستان به لحاظ جمعیت تحت پوشش کتابخانه‌ها خواستار حمایت خیرین برای احداث کتابخانه در گرمی شد.

وی افزود: در صورتی که خیرین زمین مناسب برای احداث کتابخانه را در اختیار فرمانداری قرار دهند، فرمانداری نسبت به احداث اقدام کرده و امور کتابخانه‌ها نیز نسبت به تجهیز مشارکت می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان متذکر شد: انتظار می‌رود با توجه به محرومیت شهرستان، خیرین حمایت کرده و نسبت به احداث کتابخانه مشارکت کنند.