خراسان رضوی جزو سه استان پرتلفات در تصادف های جاده ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح قرارگاه جدید پلیس راه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این استان ۱۰ درصد جاده های کشور را به خود اختصاص داده است اظهار کرد: خراسان رضوی جز سه استان پر تلفات کشور در تصادف های جاده ای به شمار می رود.

وی افزود: روزانه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در جاده های خراسان رضوی تردد می کنند که این تعداد در ایام خاص به پنج هزار اتوبوس افزایش می یابد و این میزان افزایش نشان از وجود جاذبه های زیارتی، سیاحتی و مسافرتی در مشهد است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی به هوشمندسازی جاده ها اشاره و تصریح کرد: با این اقدام واحدهای گشتی به راحتی کنترل می شوند و با مساعدت تمامی دستگاه ها شاهد کاهش ترافیک خواهیم بود. تا پایان سال جاری چهار پایگاه دیگر در جاده های استان به ویژه در نقاطی که خلاء حضور پلیس راه وجود دارد احداث خواهد شد.

در ادامه مراسم فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: پلیس راه استان ۲۴ پاسگاه را در اختیار دارد که در بین دیگر استان ها، بیشترین تعداد پاسگاه پلیس راه در کشور در اختیارش است.

سرهنگ هادی امیدوار افزود: این استان با ۲۰ هزار خودرو سنگین در ناوگان باری و پنج هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان مسافربری به احداث قرارگاه پلیس راه نیاز داشت و دستگاه های مرتبط در ساخت این مرکز کمک قابل ملاحظه ای داشتند.