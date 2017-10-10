رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همتایار افتخاری سلامت روان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، عرفان نظام دوست دبیر همتایاران سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تقدیر از دکتر محمدحسین صومی در حمایت از فعالیت های همتایاران سلامت روان، وی را از طرف دانشجویان به عنوان همتایار افتخاری سلامت روان معرفی کرد.

دبیر همتایاران سلامت روان در حرکتی نمادین با اهدای نمادهای همتایاران سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دکتر محمدحسین صومی وی را همتایار افتخاری سلامت روان معرفی کرد و این موضوع مورد استقبال رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز واقع شد.