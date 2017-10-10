صندوق حمایت از صنایع الکترونیک دستگاه برتر وزارت صنعت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از صنایع توسعه الکترونیک، ۱۴ دستگاه زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه برتر ارزیابی جشنواره شهید رجایی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب و طی مراسمی لوح تقدیر خود را از وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی دریافت کردند.

بر این اساس، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با کسب بیشترین امتیاز دستگاه برتر در میان تمامی سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تقدیر قرار گرفت.

از بین سازمان‌های صنعت ،‌معدن و تجارت استانی سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت کرمانشاه ، خراسان جنوبی و زنجان دستگاه برتر شناخته شده و سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان یزد نیز که در رشد عملکردی نسبت به سال قبل بیشترین امتیاز را داشته تقدیر شد.

‌همچنین معاونت طرح و برنامه،‌ معاونت آموزش پژوهش و فناوری ، مرکز نوسازی و تحول اداری، ‌اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و اداره کل پشتیبانی و صندوق ضمانت صادرات ایران ۱۴ دستگاه برتری بودند که لوح تقدیر خود را از وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت دریافت کردند.

دستگاه‌های برتر تقدیر شده در بین دستگاههای اجرایی وابسته و سازمانهای مستقل وزارت صنعت،معدن و تجارت و بر اساس ارزیابی در شاخص‌های عمومی و اختصاصی مرتبط با تعیین سازمان‌های برتر در قالب جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶ توسط مراجع ذیربط مشخص و تقدیر شدند.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) در دولت یازدهم توانسته بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی در قالب ۳۲۳ قرارداد نمونه سازی، تولید نیمه صنعتی و صنعتی، تحقیق و توسعه در حوزه الکترونیک، فناوری اطلاعات، اتوماسیون و IT به فعالان صنایع الکترونیک تخصیص دهد.

به‌طوریکه این آمار در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بیش از ۸۰ درصد مجموع فعالیت صندوق در کل دوران فعالیت خود بوده است. این آمار رشد بیش از ۱۳۰ درصدی اعطای تسهیلات مالی صحا به شرکت‌های صنایع الکترونیک در دولت یازدهم نسبت به مجموع سال‌های قبل از آن را نشان می‌دهد.

ضمانت‌نامه‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک بر اساس آخرین مصوبه هیئت دولت در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی، جزء تضامین معتبر قلمداد می‌شود که در این زمینه، آمار عملکرد صندوق در حوزه ضمانت‌نامه‌های پیمان حاکی از رشد ۲۰۰ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌های صحا در دولت یازدهم نسبت به قبل از آن است.