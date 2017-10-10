به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی دوازدهمین جشنواره قرآن مدهامتان امروز سه شنبه در محل دبیرخانه کانون های فرهنگی-هنری مساجد استان کرمانشاه برگزار شد.

طیب صفری، مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه، در این نشست گفت: دوازدهمین دوره جشنواره قرآنی مدها متان طی پنج‌شنبه همین هفته در استان کرمانشاه آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: این جشنواره، جشنواره ای که در استان کرمانشاه جا افتاده و بخاطر مباحث قرآنی در کانون‌های مساجد مورد استقبال قرار می‌گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه، جا داشت که این جشنواره را ما هم در کرمانشاه و هم در شهرستان ها به صورت گسترده تری برگزار می کردیم، گفت: برنامه ریزی ستاد و مدیریت جشنواره های بزرگ جوانان کشور این گونه است که ما این جشنواره را امسال در مرحله استانی به صورت مختصر و با سبک و سیاقی که آنها می خواهند برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: تعداد رشته‌های این جشنواره نسبت به سنوات گذشته کمتر شده است و روز پنج‌نبه همین هفته ۲۰ مهر مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد.

صفری از ثبت‌نام ۳۶۲ نفر در این دوره خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۹۲ نفر برادر و ۱۷۰ نفر خواهرن هستند. با توجه به شرط سنی این جشنواره که ۱۸ تا۳۰ سال تعیین شده است، حافظ کل نداریم.

وی از برگزاری مرحله کشوری این جشنواره در مشهد مقدس خبر داد و گفت: نفرات برتر مرحله استانی به مرحله کشوری این جشنواره اعزام می‌شوند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان کرمانشاه از برگزاری این جشنواره در کانون نورالحسین کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: این کانون فضای مناسبی دارد و سعی ما این است که جشنواره ها به سمت وسوی کانون ها و مساجد کشیده شود.

وی از از داوری این جشنواره توسط ۳ داور خواهر و ۳ داور در بخش برادران خبر داد و گفت: این افراد از داوران برجسته استان هستند که برای این جشنواره به کار گرفته شده اند.