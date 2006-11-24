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۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد :

راه اندازی دوره عالی مدیریت در بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران / لزوم اجرای پروژه تحقیقاتی برای فارغ التحصیلان دکتری

راه اندازی دوره عالی مدیریت در بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران / لزوم اجرای پروژه تحقیقاتی برای فارغ التحصیلان دکتری

دوره DRPH به معنی برنامه عالی مدیریتی در رشته های متعدد بهداشت با مدت زمان سه سال و شباهت های نزدیک با دکتری تخصصی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی می شود.

دکتر "علیرضا مصداقی نیا" - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره برای مدیران بخش سلامت اجرا می شود و در حال حاضر امکان راه اندازی آن برای رشته های تغذیه، بهداشت محیط و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فراهم است.

وی از برنامه ریزی برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت محیط خبر داد و گفت: در حال حاضر ایجاد این رشته در مقطع کارشناسی ارشد از سوی وزارت بهداشت در دست بررسی است و امیدواریم مجوز پذیرش دانشجو در این رشته را کسب کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ایستگاه های تحقیقاتی این انستیتو به عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت بهداشت برای اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه بهداشت در سطح کشور، گفت: هم اکنون 100 طرح تحقیقاتی با هدف رفع مشکلات بومی همان مناطق در سطح ایستگاه های کشوری انستیتو در حال اجرا است.

وی افزود: پروژه های بهداشتی در سطح استان تهران نیز حدود 100 تا 120 پروژه را تشکیل می دهد که در ایستگاه های مختلف استانی در حال انجام است.

مصداقی نیا یاد آور شد: با توجه به لزوم اجرای پروژه تحقیقاتی در مراجع ذیصلاح و ارائه مقاله به زبان انگلیسی از سوی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، بیشتر پروژه های تحقیقاتی دانشکده در قالب پایان نامه دانشجویان به تصویب می رسد که در واقع این پایان نامه ها در قالب مشکلات کشوری و به صورت کاربردی ارائه می شود.

کد مطلب 411025

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