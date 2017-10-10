شانزدهمین نمایشگاه سیارموزه ملی علوم وفناوری درکردستان برپامی شود

به گزارش خبرنگارمهر، مسئول برگزاری شانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: از ۲۲ لغایت ۲۸ مهرماه امسال شانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در دانشگاه کردستان برپا می شود.

کیومرث ایراندوست به اهداف برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و اظهارداشت: شناساندن بیشتر علم ودانش به عموم مردم، توسعه دانش در کشورو معرفی بخشی از ابزار دانش و علومی هم چون فیزیک، شیمی و زیست شناسی که در دسترس دانش آموزان ودانشجویان استان ما نیست، از جمله مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

وی بیان کرد: انتظار می رود دانشگاه رسالت و مسئولیت اجتماعی خود را در مسیر این رویداد فرهنگی تقویت و ارتباط خود را با جامعه مستحکم ترکند.

وی از جمله برنامه های جنبی درراستای برپایی این نمایشگاه را برگزاری جنگ علمی خواند و افزود: دراین جنگ علمی بیشتر آزمایش های مربوط به علوم فیزیک و شیمی انجام می شود.

مسئول برگزاری شانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری اضافه کرد: با آموزش و پرورش استان هماهنگی لازم انجام شده که در طول برگزاری این نمایشگاه هر روز پنچ گروه ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از دانش آموزان از نمایشگاه بازدید و در جنگ علمی شرکت کنند.

ایراندوست ادامه داد: پیش بینی می شود طی یک هفته بیش از ۷، ۸ هزار نفر از این نمایشگاه دیدند کنند و انتظار داریم آحاد مردم استان با بازدید های خود ما را در اجرای چنین برنامه هایی یاری کنند.

وی یکی از برنامه های دانشگاه کردستان را راه اندازی موزه دائمی علم و فناوری در این دانشگاه خواند و عنوان کرد: برپایی شانزدهمین نمایشگاه سیار علم وفناوری هم در راستای ایجاد موزه دائمی آن در دانشگاه کردستان انجام می شود.

وی افزود: مسئولان وزارت علوم برای تحقق برنامه مذکور قول مساعد دادند و تا پایان سال چارچوب های قانونی آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس نسبت به ایجاد آن اقدام خواهیم کرد.

مسئول برگزاری شانزدهمین نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری بیان کرد: افتتاحیه این دوره از نمایشگاه روز شنبه آینده ساعت ۹ صبح در سالن فردوسی دانشکده ادبیات با حضور مدیر موزه علم و فناوری و جمعی از مسئولان استانی برگزار می شود.