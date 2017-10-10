استارتاپ های موفق هفته ای ۱۰ درصد رشد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری در نشستی با حضور هیئت رئیسه و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی سراسر کشور، با بیان این‌که رشد اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی این شرکت‌ها فرهنگ جدیدی است که همراه خود دارند و خلاقیت، نوآوری و توانمندی فناورانه نیروی انسانی را محور خود قرار می‌دهند.

ضرورت آموزش نیروی انسانی با اعتماد به نفس و خلاق

وی با اشاره به این‌که مفهوم شهر خلاق ضرورتی است که بر پایه آموزش مستمر و ایجاد زمینه‌های نوآوری مطرح می‌شود افزود: آموزش مربوط به یک دوره زمانی خاص نیست و هیچ محدودیتی برای آموزش جامعه وجود ندارد. تهران به عنوان یکی از زمینه‌های بکر برای خلق نوآوری ظرفیتی بکر برای شکل گیری شهر خلاق است و با حمایت معاونت علمی و شهرداری تهران، ایجادیک شهر خلاق برای بروز نوآوری و ایجاد ارزش افزوده پیگیری می‌شود.

تحول جدی به واسطه کسب و کارهای نوپا

ستاری با اشاره به توانمندی کسب و کارهای فناور و استارتاپ‌ها در لایجاد تحول ساختاری در بدنه اقتصادی و فرهنگی کشور گفت: کسب‌وکارهای فناور به خصوص در حوزه خدمات می‌توانند با نوآوری و کارآمدی خود ساختاری ناکارآمد اقتصادی را در هم بشکنند و ضمن رفع کاستی‌ها و چالش‌ها متناسب با نیاز جامعه ارزش افزوده بالا تولید کنند.

وی رشد فزاینده و تحولی یکی دیگر از ویژگی‌های استارتاپ‌ها بود که معاون علمی و فناوری به اهمیت آن اشاره کرد و گفت: استارتاپ‌های موفق به طور میانگین هفته‌ای حداقل ۱۰ درصد رشد را تجربه می‌کنند و نمونه‌های موفق این دست شرکت‌ها در حوزه خدمات که در کمتر از یک سال توانسته‌اند به رشدی بالا برسند کم نیست. این دست شرکت‌ها می‌توانند ضمن حل مشکلات جامعه، با اصلاح ساختارهای نادرست و رفع محدودیت‌ها، قیمت‌ها را شفاف کنند و فضا را برای ارائه خدمات بهتر به سوی رقابت ببرند.

وی کسب و کارهای فناور را بهترین زمینه سرمایه‌گذاری سودآور دانست افزود: این کسب و کارهای نوآور و خلاق که بار ارائه مستمر نوآوری و خدمتی جدید، رشد فزاینده کسب و کار، پایین آمدن هزینه خدمات و ایجاد ارزش افزوده را به همراه دارند بهترین زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران هستند اما باید با تعریف سازوکارها و الگوهای ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی این کسب و کارها که خلاقیت نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه آن‌هاست، فرهنگ سرمایه‌گذاری جسورانه بر روی این کسب و کارهانهادینه شود.

رشد فزاینده کسب و کارهای نوآور

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به رشد قابل توجه شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته گفت: در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته چون نانوفناوری و زیست‌فناوری ظرفیت بسیار خوبی داریم. به طور مثال در حوز زیست‌فناوری شرکت‌هایی فعال هستند که داروهای حساس را تولید می‌کنند و حجم صادرات این شرکت‌ها به کشورهای منطقه از مرز یکصد میلیون دلار عبور کرده است، همچنین فروش شرکت‌های فعال در حوزه نانوفناوری با رشدی ۲برابری نسبت به سال پیش خود به بالای ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

رئیس بنیاد ملی نخبگان به توانمندی علوم انسانی در ایجاد ارزش افزوده مبتنی بر شرکت‌های فناور افزود: علاوه بر فناوری‌های پیشرفته، شرکت‌های فناور فعال در حوزه‌های نرم، صنایع خلاق و فرهنگی دارای ظرفیتی بالا برای خلق ارزش افزوده و حل مشکلات هستند اما باید سازوکار ارزش‌گذاری و معرفی این شرکت‌ها به عنوان ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ظرفیت نیروی انسانی کشورمان را فرصتی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: با تکیه بر این سرمایه ارزشمند که در اختیار کم‌تر کشوری در دنیا قرار دارد، در بسیاری از عرصه‌ها همچون نانوفناوری در رتبه چهارم قرار داریم و ایران جزو چهار کشور برتر در تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده به شمار می‌رود همچنین بر مبنای گزارش آنکتاد از وضعیت علمی و فناوری ایران که نهادی زیرمجموعه سازمان ملل به شمار می‌رود، کشورمان در شاخص‌های اثرگذار نیروی انسانی رشدی جهشی را تجربه کرده است اما باید با تقارن در رشد کسب و کار به موازات این عرصه، رشد نامتقاران میان تولید علم و کسب و کار اصلاح شود.

رشد فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان با تعامل اتاق بازرگانی و معاونت علمی و فناوری

در ادامه این نشست، مهندس شافعی رئیس اتاق ایران و نایب رئیس و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود در حوزه هرچه بهتر فراهم شدن زمینه رشد کسب و کارهای دانش‌بنیان پرداختند.

ضمن تأکید بر ضرورت توجه به فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح روندها و معیارهای ارزیابی این شرکت‌ها، انجام ارزیابی توسط شتاب‌دهنده‌ها و کسب و کارهای این حوزه مطرح شد.