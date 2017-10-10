فقط ۵ درصد عراق تحت اشغال داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، حیدر منصور هادی سفیر عراق در روسیه اعلام کرد: داعش عملا در عراق در هم کوبیده شده است.

وی افزود: بله هم اکنون داعش فقط بر ۵ درصد از اراضی عراق مسلط است و می توانیم بگوییم که ما در مرحله پایانی شکست داعش که هنوز برخی از مناطق را تحت اشغال خود دارد، قرار داریم. اما به طور کلی باید گفت که آنها در عمل شکست خورده اند و پیروزی بر آنها با مشارکت همه عراقی ها در این نبرد حاصل شده است.

هادی تاکید کرد: داعش در سال ۲۰۱۴ بر حدود ۴۰ درصد از اراضی عراق مسلط بود.

شایان ذکر است که اخیرا نیروهای حشد شعبی و امنیتی عراق الحویجه در جنوب غرب کرکوک را از لوث داعش آزاد کردند و فقط مناطق راوه و القائم در غرب عراق تحت اشغال داعش است.

سفیر عراق در روسیه در پاسخ به این سئوال که آیا پس از برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق درگیری نظامی میان اربیل و بغداد رخ خواهد داد گفت: من بارها این سئوال را شنیده ام که آیا درگیری مسلحانه رخ خواهد داد؟ خیر درگیری مسلحانه رخ نخواهد داد از جانب دولت مرکزی این امر بعید است. پیشمرگه و ارتش عراق هوشیار هستند.