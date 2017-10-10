به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدی در نشست هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی ونهادها وسازمانها ی فرهنگی ونظامی کشور، با تأکید بر اینکه وقف برای تولید علم و فناوری با توجه به نیازهای روز جامعه یکی از الزامات امروز کشور است از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور خواست ضمن هم‌اندیشی با نخبگان جامعه گام‌های اساسی و جدی در این مسیر بردارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست این است که در جهت تبلیغ و ترویج وقف در جامعه هم‌اندیشی لازم با این دستگاه‌ها صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف افزود : مأموریت‌های اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه در سه حوزه قرآن، عترت و وقف تقسیم‌بندی شده است به طوریکه قرآن به عنوان کتاب الهی، بقاع متبرکه و امامزادگان که ذریه پیامبر و ائمه (ع) محسوب می‌شوند در بخش عترت و وقف به عنوان حکم الهی این سه مأموریت به حساب می‌آیند که هر سه اینها نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم با توجه به نیازمندی‌های روزمره آنها است.این سه اصل و مأموریت وجوه مشترک همه مردم ما در جامعه به حساب می‌آید.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت:‌ قرآن کتابی الهی است و هر دستگاه و نهادی که خدماتی را به مردم ارائه می‌دهد تبلیغ و ترویج قرآن را مدنظر خود دارد.

حجت‌الاسلام محمدی ادامه داد : یکی از برنامه‌های اصلی مسئولین کشور باید تبلیغ و ترویج قرآن باشد که در این مسیر با ارائه راهکارهای جدید گام‌های بیشتری برداریم.

رئیس سازمان اوقاف افزود: امامزادگان و بقاع متبرکه متعلق به فرد خاصی نیست و این نعمات بزرگ از آن همگان است و برای مثال بقعه متبرکه امام رضا (ع) مثل خورشیدی تابان به عنوان مرکز کشور و ماه منیر ایران اسلامی به حساب می‌آید ضمن اینکه امامزادگان هم ستارگان درخشان این مرز و بوم هستند. وبرخی افراد دسترسی به خانه خدا و قبر مطهر پیامبر گرامی اسلام ندارند، امامزادگان و بقاع متبرکه به عنوان ستارگان این کشور می‌تواند مورد رجوع همگان باشد.

وی گفت: سنت وقف هم مختص به اسلام نیست بلکه قبل از آن در آئین‌های دیگر هم وجود داشته است ولی پیغمبر این حکم را امضاء و تأیید کرد و ایشان این حکم الهی را توسعه، گسترش و تکمیل کردند ضمن اینکه در سنت و سیره ائمه (ع)هم وقف وجود داشته است.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هم از مراکز علمی ودینی کشور که موقوفه بودند آغاز شد اظهار داشت: پایگاه و سرآغاز انقلاب اسلامی از موقوفات کشور بوده است به طوریکه سخنرانی حضرت امام (ره) در مدرسه فیضیه که موقوفه است آغازگر انقلاب اسلامی بوده است .

وی گفت: وقف در تمامی شئوون زندگی مردم از ولادت تا پس از مرگ همراه آنان است به طوریکه برخی کودکان در بیمارستان وقفی به دنیا آمده‌اند ضمن اینکه قبرستان‌ها که محل دفن اموات هم است وقفی هستند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به خدمات وقف به جامعه گفت: مردم ایران نسبت به حکم الهی وقف در ادوار مختلف ارادت ویژه‌ای داشته‌اند البته وقف هم خدماتی داشته که همگان از آن استفاده کرده‌اند. هم اکنون ۷۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که وقفی هستند ضمن اینکه حسینیه‌ها و تکایای مذهبی فراوانی در ایران مورد استفاده مردم در مناسبت‌های مختلف است که تمامی این وقف‌ها سرمایه و ارزش بسیار بالایی د ارند

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به لزوم وقف علم و فناوری و تأکید مقام معظم رهبری در این مسیر گفت:‌ چه کسی باید خیرین و واقفین را به سمت علم و فناوری به عنوان نیاز امروز کشور هدایت کند جزء دستگاه‌های اجرایی ؟

وی با بیان اینکه تولید علم و فناوری در سند جامع علمی کشور به صراحت مشخص دیده شده و بر روی آن تأکید فراوانی شده است، گفت: اگر می‌خواهیم منابع پایدار مالی در کشور داشته باشیم باید در این مسیر گام برداریم چرا که تولید علم و فناوری نیاز امروز کشور است و به همین دلیل استکبار جهانی می‌کوشد مبارزه بسیار جدی با جمهوری اسلامی ایران در این مسیر داشته باشد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دنیای غرب با سرمایه‌گذاری لازم در حال حاضر از علم و فناوری بهره می‌برد از مدیران حاضر خواست با سرمایه‌گذاری در تولید علم و فناوری و وقف در این مسیر کشور را رو به جلو برده و دارای قدرت علمی برتر در دنیا کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: وقف دستگاهی مردم‌نهاد است که به حکومت‌ها تعلق ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: در وقف مشارکتی تعداد زیادی از مردم می‌توانند با سرمایه‌گذاری هر چند کم ،وقف عمده‌ای انجام دهند به طوریکه هم اکنون یک بیمارستان تخصصی بسیار بزرگ در شیراز در حال احداث است ضمن اینکه وقف مشارکتی هم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رئیس سازمان اوقاف تصریح کرد : سرمایه گذاری در حوزه ترویج فرهنگ وقف و احیاء موقوفات نوعی سرمایه گذاری بین بخشی به شمار می رود وهمه نسل ها وآیندگان از این سرمایه بهره مند می شوند .