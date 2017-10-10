وزیر دفاع ترکیه: تا رفع کامل تمام تهدیدها در سوریه می مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «نورالدین جانیکلی» وزیر دفاع ترکیه درباره عملیات اخیر این کشور در ادلب سوریه در اظهاراتی اعلام کرد: تا رفع کامل تمام تهدیدها در سوریه حضور خواهیم داشت.

وزیر دفاع ترکیه در این باره ادامه داد: نیروهای ما در ادلب از نیروهای (موسوم به) ارتش آزاد حمایت می‌کنند و تا رفع کامل تهدیدها در آنجا حضور خواهند داشت.

«نورالدین جانیکلی» در ادامه افزود: باید تا رفع کامل تمام تهدیدهایی که از سوی سوریه متوجه ترکیه است در آنجا حضور داشته باشیم.

لازم به ذکر است، از شنبه ۱۵ مهرماه سال جاری نیروهای ارتش ترکیه با دستور رئیس جمهور این کشور وارد ادلب واقع در سوریه شده‌اند.