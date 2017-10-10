بررسی وضعیت سلامت روان کارگران/ استرس شدید ۷ درصد کارکنان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرید براتی سده در نشست خبری که به مناسبت روز سلامت روان کارگران برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه کار کردن هویت و نظمی به زندگی انسان می دهد و همچنین احساس هویت معنا، نظم در زندگی و در تفکر را به همراه می آورد، بنابراین رضایت در این موارد نشان از سلامت روان است.

وی با اشاره به اینکه کیفیت زندگی کاری نکته مهمی است که باید به آن پرداخته شود تاکید کرد: وجود استرس و فشارهای روانی باعث می شود که از نظر سلامت روان در محیط کار مشکلاتی ایجاد شود.

براتی سده به پژوهشی که در سازمان بهزیستی توسط اساتید دانشگاه و اعضای هیات علمی بر روی ۱۳ هزار و ۲۰۰ کارگر شاغل در مراکز تولید و صنعتی در کل کشور انجام شده اشاره کرد و گفت: نتایج این تحقیق نشان می دهد که استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و زنجان وضعیت سلامت روان کارگران شاغل مناسب نبوده و به عکس در استان های هرمزگان، گلستان و البرز کارگران شاغل وضعیت بهتری دارند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی گفت: بر اساس این پژوهش مشخص شد میزان استرس روانی در مردان شاغل در کارگاه ها بیشتر از زنان بوده است و یکی از دلایل آن این است که مردان نان آور خانه هستند و اگر کاری را از دست دهند برایشان بسیار اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مشکل مردان شاغل امنیت شغلی است، گفت: نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد، کارکنانی که طلاق گرفته و یا روزمزد هستند بیشتر از سایرین دچار مشکل روانشناختی هستند و نشانه های استرس، اضطراب، نگرانی خستگی بیش از حد و کمر درد در آنها زیاد است.

به گفته وی هفت درصد افراد مورد بررسی در این تحقیق علائم شدید استرس داشتند و بالاترین میزان استرس مربوط به کارکنان استان های محروم سیستان بلوچستان، خراسان شمالی و زنجان بوده است.

براتی به کیفیت کاری شاغلین اشاره کرد و گفت: پیشرفت و ترقی شغلی و سیاست های حمایتی و مشارکت دادن در تصمیم گیری ها از جمله مواردی بوده که کارگران به آن اشاره داشتند که مجموع آنها باعث کیفیت کاری آنها می شود به طوری که در این تحقیق مشخص شد ۱۷ درصد کارگران کیفیت زندگی پایین کاری، ۳۷ درصد کیفیت زندگی متوسط، ۳۲ درصد کیفیت کاری متوسط رو به بالا و تنها ۱۲ درصد کیفیت زندگی کاری خوب و بالا داشتند.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی به مشکلات محیط های کاری اشاره کرد و اظهار داشت: نبود تسهیلات مشاوره روانشناختی و همچنین نبود تسهیلات پزشکی در محیط های کار تفاوت زیاد حقوق و دستمزد کارگران با مدیران از جمله نگرانی هایی بود که کارگران شاغل به آن اشاره کردند و از سوی دیگر نگرانی از پایین بودن سرانه مسکن و سروصدای زیاد در محیط کار موارد دیگری بود که باعث ایجاد استرس در محیط کار می شود.

وی گفت: با توجه به نتایج تحقیق انجام شده سازمان بهزیستی اقداماتی را در جهت کاهش مشکلات روانشناختی کارگران در دستور کار قرار داده به طوری که طی دو سال گذشته از سوی وزارت رفاه اعتباری برای پرداخت رایانه مشاوره در اختیار بهزیستی قرار گرفته است. هرچند که این رقم کافی نیست اما شروع خوبی است که امیدواریم بتوانیم خدماتی را برای کارگران، تولید کنندگان در محیط های کاری ایجاد کنید.

براتی تاکید کرد: همچنین بیمه کردن خدمات مشاوره نیز گام بزرگی است که می توان در راستای بهبود وضعیت مشاوره و رفع مشکلات سلامت روان کارگران به کار برد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی گفت: اضطراب، افسردگی و خشم در راستای بروز استرس های شغلی در کارگران و کارمندان ایجاد می شود که به طرق مختلف در جامعه و خانواده خود را نشان می دهد و بر همین اساس برای جامعه کار و تولید باید راهکارهایی را در نظر گرفت که یکی از آنها اختصاص بودجه است و در همین راستا سازمان بهزیستی در فصل بودجه با مجلس جلساتی را برگزار خواهد کرد.

وی از فعالیت ۲هزار مرکز مشاوره غیردولتی خبر داد و افزود: خط ملی مشاوره ۱۴۸۰ و همچنین فعالیت در راستای مشاوره در فضای مجازی و آموزش مهارت های زندگی و پیش از ازدواج به خانواده ها از جمله اقداماتی است که بهزیستی در راستای ارائه خدمات مشاوره به مردم انجام می دهد.

به گفته براتی در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۱ هزار نفر از خط مشاوره تلفنی در سراسر کشور استفاده کردند که ۵۲۴ هزار و ۷۳۹ مورد آن تماس موفق بوده که از نظرات کارشناسان ما بهره مند شدند و بیش از یک میلیون نفر نیز به مراکز مشاوره برای دریافت خدمات روانشناسی بهره مند شدند. که عمده مراجعات مشکلات خانوادگی، اضطراب، افسردگی و تعارضات خانواده بوده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی به تکلیف برنامه ششم در رابطه با مشاوره به زوج های دارای مشکلات خانوادگی اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه بهزیستی با همکاری قوه قضاییه در راستای مشاوره به زوجینی که در آستانه طلاق هستند اقدام می کنند که البته در حال حاضر برای تخصیص بودجه لازم در حال رایزنی با سازمان برنامه و بودجه هستیم.

وی همچنین به احکام دائمی برنامه ششم نیز اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس احکام دائمی برنامه ششم صدور مجوز مراکز مشاوره و روانشناختی بر عهده بهزیستی گذاشته شده و با این حکم ادعای سازمان های دیگر برای صدور مجوز برای مراکز مشاوره منتفی شده است.