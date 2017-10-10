همه دستگاه ها برای بازآفرینی محله های فرسوده ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده ظهر سه شنبه در ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محلات هدف شهرستان گفت: اخیرا نام این ستاد با هدف مردمی کردن و اجتماعی تر شدن این موضوع تغییرکرده تا ما نیز بتوانیم از ادارات و دستگاه های بیشتری برای محقق شدن اهداف ستاد کمک بگیریم.

وی افزود: در این ستاد همه دستگاه ها و نهادها بایستی برای بازآفرینی محله های فرسوده ورود پیدا کنند.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: در شهرستان بشرویه باتوجه به اینکه بافت فرسوده ساز وکار مناسبی ندارد لذا بایستی اجرای اهداف این ستاد را جدی تر بگیریم.

زمان زاده بیان کرد: ممانعت مالکین از واگذاری زمین‌های خود در راستای اجرای اهداف ستاد و یا تعدد مالکین و عدم تفاهم آنها با یکدیگر، مشکلاتی برای اجرای اقدام در این ستاد به وجود آورده است.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: ساماندهی محله های فرسوده میتواند به طرز چشمگیری تغییر چهره شهر را در پی داشته باشد.

وی افزود: علاوه بر تغییر چهره شهر، اجرای اهداف ستاد میتواند از بروز برخی مسائل اجتماعی نامناسب جلوگیری کند و محیط را برای افرادی که در آن محله زندگی میکنند سالم و امن نگاه دارد.

حسین بلالی شهردار بشرویه نیز در این جلسه گفت: برای اینکه شاهد خروجی های بهتری از جلسات ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها ومحلات هدف شهرستان باشیم بایستی قبل از جلسه اداره های محل تفاهم مصوبات و اقدامات خود را به دبیرخانه شهرداری اعلام کنند تا گزارش عملکرد را برای جلسه بخواهیم.

وی افزود: بادقت بیشتر در اهداف ستاد متوجه می شویم که این ستاد دارای پتانسیل های بسیارخوبی ست چرا که بااجرای آن محله های نامناسب نیز بازآفرینی شده و به محیط های امن تبدیل می شود.

بلالی از ادارات خواست تا بجای تعدد مصوباتی که خروجی لازم را ندارد، تنها یک یا دو مصوبه ای را اعلام کنند که قابلیت اجرای آن را داشته و بازخورد مناسبی را در راستای اجرای اهداف ستاد داشته باشد.